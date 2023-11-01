Слуцкий признался, что однажды попросил избить болельщика

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что однажды попросил силой успокоить болельщика.

«Играем с ЦСКА в Самаре на «Металлурге». Там на выходе из раздевалок ограждение, всегда стоят люди, ждут автографы. Приехал ЦСКА со всеми звездами, стоит огромная толпа. Кричат Вагнера, еще кого-то. И стоит в толпе один чудак и орет: «Вагнер такой, Игорь Акинфеев такой, этот сякой...».

Я не выдерживаю, выхожу и говорю [толпе]: «А че вы его все не заткнете? Вы пришли с детьми, ребенок мечтает взять автограф у Вагнера, сфотографироваться с Акинфеевым». И один стоит орет. У футболистов же складывается мнение, что это вся толпа против них, поэтому никто не выходит из-за этого болельщика. Я говорю: «Вы можете внутри его успокоить, здесь стоит куча мужиков, один орет. Вы можете ему просто набить, чтобы он заткнулся и футболисты спокойно вышли и расписались?» – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».