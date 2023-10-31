Канчельскис: «Будь Головин французом, уехал бы в «Челси» за 100 миллионов»

Андрей Канчельскис считает, что российское гражданство мешает Александру Головину сменить «Монако» на более статусный клуб.
«Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне.
То, что он так много забивает из-за пределов штрафной говорит в первую очередь о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы.
В принципе, Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов.
Будь Саша французом, уехал бы в «Челси» за 100 миллионов евро. Но сейчас в АПЛ ему путь закрыт из-за паспорта», – сказал Канчельскис.
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.
Источник: «РБ Спорт»