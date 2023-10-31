Аршавин назвал российского футболиста, которого хочет видеть в «Зените»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущих трансферах петербургского клуба.

«Мне кажется, трансферы у «Зенита» в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать.

Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером – я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», – заявил Аршавин.