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  • Аршавин назвал российского футболиста, которого хочет видеть в «Зените»

Аршавин назвал российского футболиста, которого хочет видеть в «Зените»

31 октября 2023, 16:16
6

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущих трансферах петербургского клуба.

«Мне кажется, трансферы у «Зенита» в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать.

Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером – я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», – заявил Аршавин.

  • Рыночная стоимость Пиняева – 8 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Аршавин Андрей Пиняев Сергей
Комментарии (6)
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bomilazdeshnii
1698768716
Тем футолистам, кто хочет карьеру, не деньги, в данный момент переходить в Зенит НЕЛЬЗЯ!!!
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ZeBolotny
1698827358
Уверен, что Пиняев не нужен "Зениту".
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Каратель помойников
1698829699
Когда то чипсоеду нравилась Барановская,так что же её в бзденит подписывать? )))
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