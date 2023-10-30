Сборная Колумбии обратилась к похитителям родителей Диаса

Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала в соцсетях обращение.

Оно адресовано злоумышленникам, похитившим родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса.

Мать и отца футболиста захватили на выходных.

Женщину через несколько часов освободили.

Преступная группа, возможно, скрылась в Венесуэле.

«Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Диаса, освободить его сейчас, без каких-либо условий.

Футбол – это мир. Лучо, мы с тобой. Колумбия с тобой», – говорится в публикации колумбийской сборной.