Сборная Колумбии обратилась к похитителям родителей Диаса

Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала в соцсетях обращение.
Оно адресовано злоумышленникам, похитившим родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса.
- Мать и отца футболиста захватили на выходных.
- Женщину через несколько часов освободили.
- Преступная группа, возможно, скрылась в Венесуэле.
«Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Диаса, освободить его сейчас, без каких-либо условий.
Футбол – это мир. Лучо, мы с тобой. Колумбия с тобой», – говорится в публикации колумбийской сборной.
Источник: твиттер сборной Колумбии