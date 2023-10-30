Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о стычке с игроком «Краснодара»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес после матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил, что у него не было конфликта с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. По словам игрока обороны красно-синих, он просто пытался успокоить форварда «быков», который сцепился с полузащитником армейцев Сашей Зделаром.

«Я его [Кордобу] успокаивал, потому что он немного зацепился с Сашей Зделаром. Между нами ничего не произошло. Мы просто обсуждали моменты по игре, это вполне естественно.

«Краснодар» – лидер не на пустом месте, у них хорошая игровая стратегия. Понятно, что во втором тайме они создали ряд моментов. Если говорить об удаче, возможно, она им улыбнулась, потому что у нас был хороший момент у Ильи Агапова, в конце был шанс у Вани Облякова», – сказал Мойзес.