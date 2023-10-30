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    • Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о стычке с игроком «Краснодара»

    Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о стычке с игроком «Краснодара»

    Бразильский защитник ЦСКА Мойзес после матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) отметил, что у него не было конфликта с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. По словам игрока обороны красно-синих, он просто пытался успокоить форварда «быков», который сцепился с полузащитником армейцев Сашей Зделаром.

    «Я его [Кордобу] успокаивал, потому что он немного зацепился с Сашей Зделаром. Между нами ничего не произошло. Мы просто обсуждали моменты по игре, это вполне естественно.

    «Краснодар» – лидер не на пустом месте, у них хорошая игровая стратегия. Понятно, что во втором тайме они создали ряд моментов. Если говорить об удаче, возможно, она им улыбнулась, потому что у нас был хороший момент у Ильи Агапова, в конце был шанс у Вани Облякова», – сказал Мойзес.

    • ЦСКА, набравший 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Краснодар» с 28 баллами располагается на первой строчке.
    • «Быки» потерпели первое поражение в текущем сезоне РПЛ.

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    Источник: «РИА Новости»

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