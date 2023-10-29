Поражение «Спартака» в Воронеже, бойкот Соболева, победа «Реала» в Эль Класико и другие новости

Аршавин оценил поведение Игнашевича после поражения «Балтики» от «Рубина».

Перед матчем «Факел» – «Спартак» воду с поля убирали лопатами.

Реакция Заремы на состояние поля в Воронеже, где «Спартак» играет с «Факелом».

Мозес может покинуть «Спартак».

РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича.

Соболев заявил о прекращении общения со СМИ.

В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после проигрыша «Факелу».

Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу.

Ташуев – о победе «Факела» над «Спартаком»: «Надо было разорвать эту красную тряпку».

Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела».

Примера. Дубль Беллингема принес «Реалу» волевую победу над «Барселоной» (2:1).

«Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале.