Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» молодцы! Лихая дорога с Гильермо Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера. Верим! «Рубин» с Леонидом Слуцким вам путь указал. Вперед, «Спартак» Абаскаля.

Крокодил не ловится, не растет спартаковский кокос. Абаскаль и руководство клуба плачут, богу молятся не жалея слез», – написал Губерниев.