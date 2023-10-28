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  • Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу

Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу

28 октября 2023, 17:00
15

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» молодцы! Лихая дорога с Гильермо Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера. Верим! «Рубин» с Леонидом Слуцким вам путь указал. Вперед, «Спартак» Абаскаля.

Крокодил не ловится, не растет спартаковский кокос. Абаскаль и руководство клуба плачут, богу молятся не жалея слез», – написал Губерниев.

  • У «Спартака» 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
  • Это антирекорд клуба.
  • Команда занимает 4-е место в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
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timon2401
1698502047
лучше бы не о Абаскале говорил, а о качестве поля в Воронеже ((( хороший хозяин собаку на это болото не выпустит
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ivany4
1698502950
То, что считает прохожий мимо футбола губошлеп, интересно только прохожим мимо футбола людишкам с вонючих болот!
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VVM1964
1698503061
Большего бреда я давно не слышал от него - ну ладно сказать, что Спартак типа не готов бороться за медали, но вот нести ТАКУЮ чушь после поражения команды с 4-го места на ТАКОМ поле ... ((( Что-то он после прошлого тура такое не говорил !!!
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Krics
1698503702
Птица Губошлеп не обладает ни умом,ни сообразительностью, ну и мерзкая рожа,ихмо.
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neveldomha
1698505608
Хотя бы будет шанс получить золотые медали
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Купа Купыч
1698515095
Рыжик Спартак к тебе в студию приведёт и отпескоструят твою харю.
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