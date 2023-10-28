Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу

Чудак ты губа, у нас что 5 место переходит в первую лигу, п..и.з...а бол. ПРОМКВАСОВСКИЙ. хотя вы с Геной Флюгером отрабатываете деньги, оно и понятно пердишь как Флгер
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.
«Спартак» молодцы! Лихая дорога с Гильермо Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера. Верим! «Рубин» с Леонидом Слуцким вам путь указал. Вперед, «Спартак» Абаскаля.
Крокодил не ловится, не растет спартаковский кокос. Абаскаль и руководство клуба плачут, богу молятся не жалея слез», – написал Губерниев.
- У «Спартака» 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
- Это антирекорд клуба.
- Команда занимает 4-е место в РПЛ.