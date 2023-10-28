Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу

    Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

    «Спартак» молодцы! Лихая дорога с Гильермо Абаскалем в Первую лигу! Руководство клуба, до последнего цепляемся за тренера. Верим! «Рубин» с Леонидом Слуцким вам путь указал. Вперед, «Спартак» Абаскаля.

    Крокодил не ловится, не растет спартаковский кокос. Абаскаль и руководство клуба плачут, богу молятся не жалея слез», – написал Губерниев.

    • У «Спартака» 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Это антирекорд клуба.
    • Команда занимает 4-е место в РПЛ.

    Новости по теме
    «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале 3
    Титов дал совет Абаскалю: «Если настоящий тренер и мужик» 2
    Губерниев высказался об отказе Соболева общаться со СМИ 2
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 1 час назад

      Чудак ты губа, у нас что 5 место переходит в первую лигу, п..и.з...а бол. ПРОМКВАСОВСКИЙ. хотя вы с Геной Флюгером отрабатываете деньги, оно и понятно пердишь как Флгер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5470

      neveldomha 1 час назад

      Хотя бы будет шанс получить золотые медали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Krics 2 часа назад

      Птица Губошлеп не обладает ни умом,ни сообразительностью, ну и мерзкая рожа,ихмо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2377

      Fialet > Krics 24 минуты назад

      Да, рожа полный писец. И всё остальное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35965

      VVM1964 2 часа назад

      Большего бреда я давно не слышал от него - ну ладно сказать, что Спартак типа не готов бороться за медали, но вот нести ТАКУЮ чушь после поражения команды с 4-го места на ТАКОМ поле ... ((( Что-то он после прошлого тура такое не говорил !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Порванная хрюканина 2 часа назад

      Пердив - это дом родной для хряков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35965

      VVM1964 > Порванная хрюканина 2 часа назад

      Зашей свои трусы для начала ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12021

      ivany4 > VVM1964 2 часа назад

      Судя по аватарке, они готовы свою "государственную тряпку" порвать на ленточки, лишь бы денег дали.
      Поэтому здесь и ошиваются.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > Порванная хрюканина 2 часа назад

      ВОНЬ ХОХЛОГЕЙНАЯ ОТДЫХАЙ И НЕ ВОНЯЙ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12021

      ivany4 2 часа назад

      То, что считает прохожий мимо футбола губошлеп, интересно только прохожим мимо футбола людишкам с вонючих болот!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Alemann > ivany4 2 часа назад

      Это ж твой брат - такая же свиная рожа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12021

      ivany4 > Alemann 2 часа назад

      Только поклонники голубых львов неадекватны в своих суждениях! Им сказали, что есть голубые львы, они поверили и потеряли разум в своей вере.)))
      Это мне напоминает одну ситуацию. Одним сказали, что они вырыли Черное море, до сих пор дерут глотку на каждом углу какие они молодцы.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Alemann > ivany4 2 часа назад

      Свинорылым визжать не разрешалось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4833

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Ленин: "Верной дорогой идёте, товарищи."
      Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      ПАЛКА В ЖОПЕ, ТЫ ТРУДЫ ЛЕНИНА ЗНАЕШЬ? ВОТ ДЭБИЛ ДЕБИЛОМ ИА ИНОГДА МОЖЕТ ЧТО ТО ВЫСРАТЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      timon2401 2 часа назад

      лучше бы не о Абаскале говорил, а о качестве поля в Воронеже ((( хороший хозяин собаку на это болото не выпустит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Alemann > timon2401 2 часа назад

      Собаку - нет, зато свиней на него выпустили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      timon2401 > Alemann 1 час назад

      и это очень плохо(((( стыдно за наш спорт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      The only one > timon2401 1 час назад

      ты не поверишь: не только спартак играл на таком поле, но и Факел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Alemann > timon2401 1 час назад

      Скорее не за спорт, а за "руководящих и направляющих"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      timon2401 > The only one 9 минут назад

      и что в этом хорошего? я не про счёт..зачем вообще разрешать играть на таких полях???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      The only one 2 часа назад

      Хоть в чём то губошлёп прав

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+