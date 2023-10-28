В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после проигрыша «Факелу»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о судьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» в 13-м туре РПЛ проиграл в гостях «Факелу» (0:2).

Команда идет в таблице 4-й.

У «Спартака» в РПЛ 4 выездных поражения подряд.

«Надо дальше работать ещe усерднее и думать, как выиграть следующие матчи. Абаскаль не будет уволен. До зимы? На данный момент ничего не поменялось, Гильермо – главный тренер «Спартака», – сказал Малышев.