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    • В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после проигрыша «Факелу»

    В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после проигрыша «Факелу»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о судьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • «Спартак» в 13-м туре РПЛ проиграл в гостях «Факелу» (0:2).
    • Команда идет в таблице 4-й.
    • У «Спартака» в РПЛ 4 выездных поражения подряд.

    «Надо дальше работать ещe усерднее и думать, как выиграть следующие матчи. Абаскаль не будет уволен. До зимы? На данный момент ничего не поменялось, Гильермо – главный тренер «Спартака», – сказал Малышев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6568

      subbotaspartak 2 часа назад

      ТАРАПИТЬСЯ не надо... или поторопиться, пока не поздно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2376

      Fialet > subbotaspartak 25 минут назад

      Не, не так. Надо : "Не тара пися".

      0
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      Рейтинг: +75

      TIMOTHY 2 часа назад

      Поле плохое подсунули велику и судья переел печенек) или это заговор

      0
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      Рейтинг: +3823

      serppion 2 часа назад

      Поросята всегда найдут лужу, чтоб в ней измызгаться. Иначе поросята не были ******, а Спартак Спартаком. И всегда найдут под подобное дело подходящего тренера.

      1
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      Рейтинг: +12021

      ivany4 2 часа назад

      Это уже похоже на заказ из 90!
      Не мытьем так катаньем.))) Видимо саламыч зарядил на свое трудоустройство в Спартак все что было.

      2
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      Рейтинг: +7892

      Semenycch 2 часа назад

      Бывает работа просто создана для определенного человека. Быть главным тренером Спартака просто идеальная работа для этого испанца.

      1
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      Рейтинг: +6633

      fakeid 3 часа назад

      у хряков традиция избавляться от тренеров до нового года. кононов, каррера, витория. даже тедеска в декабре сказал, что доработает сезон и свалит. теперь очередь рыжего)

      1
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      Рейтинг: +2336

      Suvorov71 > fakeid 2 часа назад

      ПОМОЙКА НЕ ВОНЯЙ ДЫШАТЬ УЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО, НЕВСКИЙ ВЕСЬ ПРОВОНЯЛ

      3
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      Рейтинг: +6633

      fakeid > Suvorov71 2 часа назад

      отодрали спартаг, как тебя на помойке! гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +639

      Alemann > Suvorov71 2 часа назад

      Я то думаю, что так воняет, а это, оказывается, свинорылые отметились.

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      Рейтинг: +1697

      Taps 3 часа назад

      Уволят, если федунская крикливая баба даст отступные.

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      Рейтинг: +2336

      Suvorov71 > Taps 2 часа назад

      ДАТЬ ТОЛЬКО ТЫ МОЖЕШЬ У ТЕБЯ ЕСТЬ ДАВАЛКА

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