Аршавин ответил, «сливают» ли игроки «Спартака» Абаскаля

Зенитовский функционер Андрей Аршавин не считает, что футболисты «Спартака» хотят отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» в 13-м туре РПЛ уступил «Факелу» (0:2).

У «Спартака» 4 гостевых поражения в РПЛ подряд.

Москвичи идут в таблице 4-ми.

– «Спартак» «сливает» тренера? Или просто не могут?

– Не понимаю, как игрок может «слить» тренера. Ты плохо играешь – тебя заменили. На вряд ли происходит так, что договорились четыре-пять человек.

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