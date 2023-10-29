Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Аршавин ответил, «сливают» ли игроки «Спартака» Абаскаля

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин не считает, что футболисты «Спартака» хотят отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

    • «Спартак» в 13-м туре РПЛ уступил «Факелу» (0:2).
    • У «Спартака» 4 гостевых поражения в РПЛ подряд.
    • Москвичи идут в таблице 4-ми.

    – «Спартак» «сливает» тренера? Или просто не могут?

    – Не понимаю, как игрок может «слить» тренера. Ты плохо играешь – тебя заменили. На вряд ли происходит так, что договорились четыре-пять человек.

    Новости по теме
    Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет» 21
    Квеквескири из «Факела»: «Пускай «Спартак» уже помолчит про поле!» 12
    Глава «Факела»: «Переиграли «Спартак» по всем статьям» 8
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+