Аршавин ответил, «сливают» ли игроки «Спартака» Абаскаля

Зенитовский функционер Андрей Аршавин не считает, что футболисты «Спартака» хотят отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».
- «Спартак» в 13-м туре РПЛ уступил «Факелу» (0:2).
- У «Спартака» 4 гостевых поражения в РПЛ подряд.
- Москвичи идут в таблице 4-ми.
– «Спартак» «сливает» тренера? Или просто не могут?
– Не понимаю, как игрок может «слить» тренера. Ты плохо играешь – тебя заменили. На вряд ли происходит так, что договорились четыре-пять человек.
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Источник: «Бомбардир»