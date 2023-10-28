Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» и «Брентфорд», 10 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Кукурелья, Силва, Колвилл, Стерлинг, Мадуэке, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Айер, Коллинс, Хики, Нергор, Йенсен, Джанельт, Расмуссен, Висса, Мбеумо.

Главный тренер: Томас Франк

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Брентфорд»: