Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Челси» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Челси» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» и «Брентфорд», 10 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Челси»: Санчес, Дисаси, Кукурелья, Силва, Колвилл, Стерлинг, Мадуэке, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Айер, Коллинс, Хики, Нергор, Йенсен, Джанельт, Расмуссен, Висса, Мбеумо.

    Главный тренер: Томас Франк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Брентфорд»:

    • Прямой эфир встречи покажет megogo.net;
    • Также игру можно посмотреть в «Лиге Ставок».

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+