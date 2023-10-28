Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

28 октября 2023, 13:10
1

Goal опубликовал собственную версию сборной, состоящей из действующих футболистов «Барселоны» и «Реала».

В нее включены семь игроков каталонской команды и четыре представителя мадридцев.

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);

Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Еще по теме:
Чуамени ответил, виноват ли Гави в переломе его стопы
Игрок «Реала» получил перелом во время Эль Класико
20-летний Беллингем назвал игрока «Барсы» «малышом»
Источник: Goal
Испания. Примера Реал Барселона Левандовски Роберт тер Стеген Марк-Андре Рюдигер Антонио Канселу Жоау Винисиус Чуамени Орельен Араухо Рональд Беллингем Джуд Бальде Алекс Гави Ямаль Ламин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Errty66
1698490222
Заработок на Спортивных Событиях!! Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды) Поставили - Выиграли Высокие Кф!! В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку) Пишите; marcoinfo@internet.ru 1 0 0 % ; Футбол Германия 14:00 Герта - Падерборн Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Кф 2,10
Ответить
Главные новости
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
1
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Все новости
Все новости
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
Вчера, 17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
Вчера, 15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+