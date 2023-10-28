Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

Goal опубликовал собственную версию сборной, состоящей из действующих футболистов «Барселоны» и «Реала».
В нее включены семь игроков каталонской команды и четыре представителя мадридцев.
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);
Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).
- «Барса» примет «Реал» сегодня в 17:15 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Goal