Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

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Футбол Германия 14:00
Герта - Падерборн
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,10
Goal опубликовал собственную версию сборной, состоящей из действующих футболистов «Барселоны» и «Реала».
В нее включены семь игроков каталонской команды и четыре представителя мадридцев.
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);
Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).
- «Барса» примет «Реал» сегодня в 17:15 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.