Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

Goal опубликовал собственную версию сборной, состоящей из действующих футболистов «Барселоны» и «Реала».

В нее включены семь игроков каталонской команды и четыре представителя мадридцев.

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);

Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).