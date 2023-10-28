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    • Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

    Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»

    Goal опубликовал собственную версию сборной, состоящей из действующих футболистов «Барселоны» и «Реала».

    В нее включены семь игроков каталонской команды и четыре представителя мадридцев.

    Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

    Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Бальде («Барселона»);

    Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»);

    Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Errty66 2 часа назад

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