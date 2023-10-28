В субботу, 28 октября, «Челси» на своем поле сыграет с «Брентфордом». Игра состоится в рамках 10 тура английской Премьер-лиги и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Челси»

Лондонцы идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Подопечные Почеттино в девяти матчах национального первенства выиграли три матча, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. «Челси» отличился 13 голами, но при этом пропустил девять мячей.

«Брентфорд»

Команда идет на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Брентфорд» в девяти матчах чемпионата страны выиграл два матча, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 14 голов, но при этом пропустила 12 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 19 матчей, в которых «Челси» побеждал десять раз. «Брентфорд» выигрывал в шести очных матчах. Еще три игры завершились ничейным результатом.

Прогноз на матч «Челси» – «Брентфорд»

На наш взгляд, «Челси в предстоящей встрече – фаворит матча. Лондонцы не лучшим образом выступают в нынешнем розыгрыше АПЛ, однако команда должна выигрывать «Брентфорд». Наш прогноз – победа «Челси» (1.66).