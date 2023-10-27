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    Гави объяснил, почему мама не смотрит его матчи

    Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, что мама не смотрит его матчи из-за опасной игры сына.

    «Мой игровой стиль? Ну, мама больше не смотрит мои матчи. Честно говоря, она очень напугана. Каждый раз перед тем, как я уезжаю на матч, мама мне говорит: «Будь осторожен, не ввязывайся ни в какие драки, что бы там ни произошло». Я всегда стараюсь успокоить ее, чтобы она как можно меньше переживала.

    Во время матча приходится очень быстро соображать и принимать решения. Вот и я стараюсь делать это быстро. Уже после игры смотрю на эти эпизоды [с подкатами головой] холодным взглядом и, честно, иногда становится немного страшно. На на поле, когда ты разгорячен, тебя ничего не волнует», – сказал Гави.

    • 19-летний игрок – воспитанник «Барселоны».
    • Он стоит 90 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у Гави 10 матчей, гол, ассист.

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    Источник: Sports.ru

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    27.10.2023 23:15
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