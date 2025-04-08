Гави из «Барселоны» жестко ответил критикам

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал критику в свой адрес.
Стиль игры 20-летнего футболиста называют слишком агрессивным.
«Это правда. Многие люди думают, что я не умею играть в футбол. Они нихера не понимают… Но это вполне объяснимо.
Я в отличной форме с тех пор, как вернулся [после травмы]. Дело в том, что в одних матчах мне комфортнее, чем в других.
Я спокоен и доволен своей игрой», – сказал Гави.
- В этом сезоне хавбек провел 29 матчей, оформив в них 3+3.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо