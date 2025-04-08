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Гави из «Барселоны» жестко ответил критикам

Сегодня, 15:43
3

Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал критику в свой адрес.

Стиль игры 20-летнего футболиста называют слишком агрессивным.

«Это правда. Многие люди думают, что я не умею играть в футбол. Они нихера не понимают… Но это вполне объяснимо.

Я в отличной форме с тех пор, как вернулся [после травмы]. Дело в том, что в одних матчах мне комфортнее, чем в других.

Я спокоен и доволен своей игрой», – сказал Гави.

  • В этом сезоне хавбек провел 29 матчей, оформив в них 3+3.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Испания. Примера Барселона Гави
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Комментарии (3)
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В "Спартаке" играют прост
1744116595
Полыла девочка блаунгурская...понесло малышку в омут, поняла больная что она ничего не стоит...
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В "Спартаке" играют прост
1744116668
Правильно писать Гавни или Чмомни
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В "Спартаке" играют прост
1744116731
Не ну он ГЭНБ-БЭННГстэээр мамкин...подшконарный криммиАНАЛлитет...жестокий чепушилище
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