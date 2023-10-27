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    Оуэн ответил, кто должен получить «Золотой мяч»-2023

    Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

    «Удивлюсь, если Месси не выиграет.

    Лео провел год, о котором мечтал. Он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой. Это практически итог идеальной карьеры.

    Вторым будет Эрлинг Холанд», – сказал Оуэн.

    • Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Месси – семикратный обладатель престижной награды.
    • Вместе со сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира‑2022 в Катаре.
    • По информации инсайдера Фабрицио Романо, обладателем «Золотого мяча»-2023 станет Месси.

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    Источник: AS

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    27.10.2023 23:04
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