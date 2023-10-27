Оуэн ответил, кто должен получить «Золотой мяч»-2023

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Удивлюсь, если Месси не выиграет.

Лео провел год, о котором мечтал. Он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой. Это практически итог идеальной карьеры.

Вторым будет Эрлинг Холанд», – сказал Оуэн.