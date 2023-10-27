Оуэн ответил, кто должен получить «Золотой мяч»-2023

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Удивлюсь, если Месси не выиграет.

Лео провел год, о котором мечтал. Он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой. Это практически итог идеальной карьеры.

Вторым будет Эрлинг Холанд», – сказал Оуэн.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Месси – семикратный обладатель престижной награды.

Вместе со сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира‑2022 в Катаре.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, обладателем «Золотого мяча»-2023 станет Месси.

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