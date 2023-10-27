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    • В РФС ответили, может ли сборная России сыграть с командой Медиалиги

    В РФС ответили, может ли сборная России сыграть с командой Медиалиги

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность проведения матча между сборной России и командой Медиалиги.

    «Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана – матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен.

    Но если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге – это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России. В ноябре вариант такого матча не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие», – сказал Митрофанов.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Бан длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: Sport24

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    27.10.2023 21:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart 6 часов назад

      Скоро встанет вопрос о привлечении игроков этой самой медиа в сборную.

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      Рейтинг: +2370

      Fialet 6 часов назад

      Если до такого дойдёт, то дальше падать будет некуда.

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