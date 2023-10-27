Лунев прокомментировал пять пропущенных голов от «Байера»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев дал комментарий после матча Лиги Европы против «Байера» (1:5).

Лунев справился с 6 ударами в створ.

Россиянин в бакинской команде с лета.

Впереди у «Карабаха» матч 2-го круга с «Байером».

– Сложно говорить после таких игр. Проиграли, причем по делу. Перед игрой наивно предполагал, желал и надеялся на большее, что все сложится иначе. Все все увидели, что из себя представляет «Байер».

– Среди футболистов вы лучше всех знаете эту команду и наверняка, могли предположить, что вас ждет…

– В команде многое изменилось с тех пор, как я покинул ее. Но и мы не промах, мягко говоря. Но вчера был не наш день.

– Согласны, что решающую роль сыграла разница в классе?

– Конечно, они и у себя в Бундеслиге идут на первом месте.

– А вашу команду есть в чем упрекнуть после этой игры?

– Не стоит искать виноватых, а лучше сделать правильные выводы. Лучше разобрать эту игру и готовиться к ответной игре в Баку. При родных трибунах, нужно подойти к игре по-другому.

– Против «Байера» можно будет что-то противопоставить в ответной игре?

– Тяжело будет, но почему бы и нет. Украинский «Шахтер» выигрывал в свое время у «Реала», То же самое делал и молдавский «Шериф».

– Ну или как хотя бы за ничью зацепиться?

– Надо выходить и ставить максимальные задачи, показывать свои лучшие стороны. Играть как мы умеем и привыкли, а соперника лишить его игры.