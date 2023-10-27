Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Лунев прокомментировал пять пропущенных голов от «Байера»

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев дал комментарий после матча Лиги Европы против «Байера» (1:5).

    • Лунев справился с 6 ударами в створ.
    • Россиянин в бакинской команде с лета.
    • Впереди у «Карабаха» матч 2-го круга с «Байером».

    – Сложно говорить после таких игр. Проиграли, причем по делу. Перед игрой наивно предполагал, желал и надеялся на большее, что все сложится иначе. Все все увидели, что из себя представляет «Байер».

    – Среди футболистов вы лучше всех знаете эту команду и наверняка, могли предположить, что вас ждет…

    – В команде многое изменилось с тех пор, как я покинул ее. Но и мы не промах, мягко говоря. Но вчера был не наш день.

    – Согласны, что решающую роль сыграла разница в классе?

    – Конечно, они и у себя в Бундеслиге идут на первом месте.

    – А вашу команду есть в чем упрекнуть после этой игры?

    – Не стоит искать виноватых, а лучше сделать правильные выводы. Лучше разобрать эту игру и готовиться к ответной игре в Баку. При родных трибунах, нужно подойти к игре по-другому.

    – Против «Байера» можно будет что-то противопоставить в ответной игре?

    – Тяжело будет, но почему бы и нет. Украинский «Шахтер» выигрывал в свое время у «Реала», То же самое делал и молдавский «Шериф».

    – Ну или как хотя бы за ничью зацепиться?

    – Надо выходить и ставить максимальные задачи, показывать свои лучшие стороны. Играть как мы умеем и привыкли, а соперника лишить его игры.

    Новости по теме
    Лунев получил высшую оценку в «Карабахе» за матч с «Байером» – россиянин пропустил пять голов 4
    Агент Лунева прокомментировал пять пропущенных голов вратаря в матче с «Байером»
    Агент Лунева остается на связи с «Байером»: «Скидывал директору нарезку сейвов Андрея»
    Источник: Azerisport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2023 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+