РФС: «В УЕФА не хотят нашего ухода в Азию»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов донес позицию УЕФА по вопросу возможного ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

– Вы говорите об искренности УЕФА в помощи нам. Но действия, напротив, показывают цинизм – лишь бы РФС не ушел.

– Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.