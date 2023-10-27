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    РФС: «В УЕФА не хотят нашего ухода в Азию»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов донес позицию УЕФА по вопросу возможного ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    – Вы говорите об искренности УЕФА в помощи нам. Но действия, напротив, показывают цинизм – лишь бы РФС не ушел.

    – Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Бан длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 17:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 8 часов назад

      Пройдет время...... и ПРОМКВАС решит, что и как и будем опять в гейропе играть, нужно время и чтобы СВО, ЗАКОНЧИЛОСЬ

      0
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      Рейтинг: +566

      Romeo 123 9 часов назад

      Так оно и заметно как не хотят

      0
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      Рейтинг: +487

      R-W_warrior 9 часов назад

      Ну ещё б они хотели по другому. Бабло мы туда регулярно заносим,причём не играя нигде,и,соответственно не претендуя ни на какие призовые.

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > R-W_warrior 9 часов назад

      Бабло мы туда регулярно заносим----
      Тут статья была что РФС платит УЕФА членский взнос 250 швейцарских франков , а получают от УЕФА 5 миллионов евро каждый год по программе «Хет-трик»
      https://bombardir.ru/news/712295-v-rfs-nazvali-summu-kotoruyu-emu-prodolzhaet-platit-ot-uefa

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 10 часов назад

      отпустили бы на все четыре стороны.------
      И не отпускают и не допускают к ЧЕ и еврокубкам.
      Там по ходу РФС сам не отпускается ))) 15 членов РФС в УЕФА на должностях. Наверняка зарплату за это хорошую, европейскую получают.
      Все идет по плану.

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      Рейтинг: +2698

      моэм 10 часов назад

      В УЕФА хотят чтобы Россия вообще нигде не играла ....но как это объяснить жополизам РФС-газпрома ???

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > моэм 10 часов назад

      Ты на Газпром решил хвост поднять ?

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