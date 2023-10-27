РФС: «В УЕФА не хотят нашего ухода в Азию»

Пройдет время...... и ПРОМКВАС решит, что и как и будем опять в гейропе играть, нужно время и чтобы СВО, ЗАКОНЧИЛОСЬ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов донес позицию УЕФА по вопросу возможного ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
– Вы говорите об искренности УЕФА в помощи нам. Но действия, напротив, показывают цинизм – лишь бы РФС не ушел.
– Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Бан длится с февраля 2022 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.