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    «Динамо» выйдет на игру с «Уралом» в черных майках

    Пресс-служба «Динамо» сообщила, что команда выйдет на матч 13-го тура РПЛ против «Урала» в специальных черных майках.

    «На матч с «Уралом», который пройдeт в честь Льва Ивановича Яшина, выйдем на поле в чeрном.

    Комплект формы с ретролитерой «Д» уже в продаже. Успей приобрести лимитированную футболку себе в коллекцию – их количество ограничено», – сообщило «Динамо» болельщикам.

    • 22 октября Яшину исполнилось бы 94 года.
    • Он всю карьеру провел в «Динамо».
    • Вратаря не стало в 1990 году.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    27.10.2023 16:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +689

      life85 2 часа назад

      Реклама производителя явно лишняя на ретро форме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4073

      lordmrv 9 часов назад

      Что то лазурятня не охаила комплект формы как на ветке Спартака...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 10 часов назад

      Великий был вратарь, царство небесное, ну а динамикам победы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      Bez Imeni 11 часов назад

      красивая

      1
      Ответить
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