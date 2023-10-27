«Динамо» выйдет на игру с «Уралом» в черных майках

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что команда выйдет на матч 13-го тура РПЛ против «Урала» в специальных черных майках.

«На матч с «Уралом», который пройдeт в честь Льва Ивановича Яшина, выйдем на поле в чeрном.

Комплект формы с ретролитерой «Д» уже в продаже. Успей приобрести лимитированную футболку себе в коллекцию – их количество ограничено», – сообщило «Динамо» болельщикам.