Агент Лунева прокомментировал пять пропущенных голов вратаря в матче с «Байером»

Антон Смирнов, представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунева, оценил игру россиянина в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Команда из Азербайджана потерпела разгромное поражение в гостях от «Байера» со счетом 1:5.

«Хорошо, что только пять. Комментировать что-то сложно по такой игре, на сегодня это команды разного уровня, как небо и земля. Надеюсь, что в Баку будет более достойная игра.

По Андрею: если докапываться, то пятый гол мог сыграть удачнее, отбив на угловой или дальше в сторону. Но где игроки обороны на добивании, непонятно. В остальном ногами, на выходах – безупречно. Но кого это интересует при таком счете? А так, такие игры тоже бывают, ничего с этим не поделать. Кто делает выводы правильные, тот идет дальше, становится сильнее. Именно Андрей выглядел достойно, но футбол – это командная игра.

Андрею и команде спасибо, что не развалились окончательно и играли в каждом моменте. Значит характер у команды есть и есть, от чего отталкиваться.

Вирц и Гримальдо – просто двигатели нынешнего «Байера». И они, и весь «Байер» в полном порядке», – написал Смирнов в телеграм-канале.