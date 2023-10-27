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    • Агент Лунева прокомментировал пять пропущенных голов вратаря в матче с «Байером»

    Агент Лунева прокомментировал пять пропущенных голов вратаря в матче с «Байером»

    Антон Смирнов, представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунева, оценил игру россиянина в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Команда из Азербайджана потерпела разгромное поражение в гостях от «Байера» со счетом 1:5.

    «Хорошо, что только пять. Комментировать что-то сложно по такой игре, на сегодня это команды разного уровня, как небо и земля. Надеюсь, что в Баку будет более достойная игра.

    По Андрею: если докапываться, то пятый гол мог сыграть удачнее, отбив на угловой или дальше в сторону. Но где игроки обороны на добивании, непонятно. В остальном ногами, на выходах – безупречно. Но кого это интересует при таком счете? А так, такие игры тоже бывают, ничего с этим не поделать. Кто делает выводы правильные, тот идет дальше, становится сильнее. Именно Андрей выглядел достойно, но футбол – это командная игра.

    Андрею и команде спасибо, что не развалились окончательно и играли в каждом моменте. Значит характер у команды есть и есть, от чего отталкиваться.

    Вирц и Гримальдо – просто двигатели нынешнего «Байера». И они, и весь «Байер» в полном порядке», – написал Смирнов в телеграм-канале.

    • «Байер» занимает первое место в группе H с девятью очками после трех матчей.
    • Лунев сыграл на ноль в двух предыдущих встречах Лиги Европы с «Мольде» и «Хэкеном».

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    Источник: Sport24

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    27.10.2023 08:08
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