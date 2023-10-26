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    • «Ростов» – «Локомотив»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 28 октября

    «Ростов» – «Локомотив»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 28 октября

    В субботу, 28 октября, «Ростов» на своем поле сыграет с «Локомотивом». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ростов»

    Команда идет на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. «Ростов» в 12 матчах российской Премьер-лиги выиграл три матча, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел пять поражений. Подопечные Карпина забили 20 голов, но при этом пропустили 24 мяча – это худший результат в лиге.

    «Локомотив»

    Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Команда в 12 матчах чемпионата страны выиграла пять встреч, в пяти играх сыграла вничью и потерпела два поражения. Подопечные Галактионова забили 18 голов, но при этом пропустили 16 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 72 матча, в которых «Ростов» побеждал 12 раз, а «Локомотив» выигрывал в 38 встречах.

    Прогноз на матч «Ростов»«Локомотив»

    Обе команды, в целом, имеют равные шансы на успех. Подопечные Карпина постепенно набирают игровую форму, а «Локомотив», в определенной степени, может похвастаться стабильностью игровых результатов. Мы сделаем выбор в пользу хозяев. Наш прогноз – победа «Ростова» (2.55).

    Источник: Бомбардир

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    26.10.2023 23:15
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