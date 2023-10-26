Диджей Истомина ответила на слухи, что она вышла замуж за Смолова «по залету»

Карина Истомина рассказала о своих отношениях с Федором Смоловым.

Слухи о романе футболиста с диджеем появились весной.

5 июня пара сыграла свадьбу.

В сентябре Истомина подтвердила, что они со Смоловым ждут ребенка.

«Он мне написал: «Ты играешь у нас диджей-сет на стадионе, классный диджей-сет», – и позвал пообедать. Мы пошли, пообедали – это было не обязывающее, не свидание.

Я подумала: «Блин, классный парень», – и мы начали общаться. И с начала зимы прошлого года мы вот так общались, общались и дообщались.

В феврале он мне сказал: «Я тебя люблю, мне с тобой очень хорошо», – и мне тоже было хорошо. Главное, что мне было с ним спокойно и безопасно.

Мы поговорили и решили, что хотим ребенка, хотим семью. Просто сверили свои ценности, и они оказались похожими. Вот я забеременела, и потом мы поженились.

Люди очень-очень злые. Я давно в интернете и думала, что обросла какой-то «кожей», но она не вырастает. Думала, что все-таки беременным есть какие-то скидки.

Первое – обсуждают, что вышла замуж по залету. Но я же не из какой-то строгой традиционной семьи, что нет способов, кроме как жениться. А я «взяла и привязала», – заявила Истомина.