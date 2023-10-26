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    • Диджей Истомина ответила на слухи, что она вышла замуж за Смолова «по залету»

    Диджей Истомина ответила на слухи, что она вышла замуж за Смолова «по залету»

    Карина Истомина рассказала о своих отношениях с Федором Смоловым.

    • Слухи о романе футболиста с диджеем появились весной.
    • 5 июня пара сыграла свадьбу.
    • В сентябре Истомина подтвердила, что они со Смоловым ждут ребенка.

    «Он мне написал: «Ты играешь у нас диджей-сет на стадионе, классный диджей-сет», – и позвал пообедать. Мы пошли, пообедали – это было не обязывающее, не свидание.

    Я подумала: «Блин, классный парень», – и мы начали общаться. И с начала зимы прошлого года мы вот так общались, общались и дообщались.

    В феврале он мне сказал: «Я тебя люблю, мне с тобой очень хорошо», – и мне тоже было хорошо. Главное, что мне было с ним спокойно и безопасно.

    Мы поговорили и решили, что хотим ребенка, хотим семью. Просто сверили свои ценности, и они оказались похожими. Вот я забеременела, и потом мы поженились.

    Люди очень-очень злые. Я давно в интернете и думала, что обросла какой-то «кожей», но она не вырастает. Думала, что все-таки беременным есть какие-то скидки.

    Первое – обсуждают, что вышла замуж по залету. Но я же не из какой-то строгой традиционной семьи, что нет способов, кроме как жениться. А я «взяла и привязала», – заявила Истомина.

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    Источник: Woman.ru

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    26.10.2023 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      111ax 26 октября, 21:39

      ваще пофиг, их личное дело, что хотят, то пусть и воротят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Rabinovi_ch 26 октября, 20:11

      Ну хотят люди спать вместе, нам какое до этого дело? Зачем вообще эта новость тут нужна?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > Rabinovi_ch 26 октября, 20:41

      Внучку Ельцина кинул.

      0
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