Смолов женился на диджее Истоминой: она играла сеты на матчах «Динамо»

а что за наскальная живопись у нее на руках....
Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на диджее и блогерше Карине Истоминой.
33-летний футболист опубликовал в соцсетях фото своей девушки с обручальным кольцом на пальце.
«Карина Игоревна Смолова», – подписал фото форвард «Динамо».
- Это первый официальный брак Смолова.
- Истоминой 29 лет.
- Она периодически играет сеты на матчах «Динамо».
Фото: соцсети Федора Смолова.
У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»