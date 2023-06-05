Смолов женился на диджее Истоминой: она играла сеты на матчах «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на диджее и блогерше Карине Истоминой.

33-летний футболист опубликовал в соцсетях фото своей девушки с обручальным кольцом на пальце.

«Карина Игоревна Смолова», – подписал фото форвард «Динамо».

Это первый официальный брак Смолова.

Истоминой 29 лет.

Она периодически играет сеты на матчах «Динамо».

Фото: соцсети Федора Смолова.

У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»