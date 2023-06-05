Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Смолов женился на диджее Истоминой: она играла сеты на матчах «Динамо»

    Смолов женился на диджее Истоминой: она играла сеты на матчах «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на диджее и блогерше Карине Истоминой.

    33-летний футболист опубликовал в соцсетях фото своей девушки с обручальным кольцом на пальце.

    «Карина Игоревна Смолова», – подписал фото форвард «Динамо».

    • Это первый официальный брак Смолова.
    • Истоминой 29 лет.
    • Она периодически играет сеты на матчах «Динамо».

    Фото: соцсети Федора Смолова.

    У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

    Новости по теме
    Агент Селюк назвал самую большую ошибку «Динамо» 6
    В «Динамо» объяснили, почему продлили контракт со Смоловым 3
    Смолов продлил контракт с «Динамо» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2023 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +201

      odessakmv 2 часа назад

      а что за наскальная живопись у нее на руках....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4584

      Эном айс 10 часов назад

      А породниться с Ельциным записал..
      Мда, ситуация не та.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Ччаппай 10 часов назад

      Карина хорошая, давно её знаю (не лично). Совет да любовь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3148

      шахта Заполярная 11 часов назад

      Татушки конечно сильные, наверно из детсада мастера кололи. А может и смолов по синьке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18084

      Barmaleushka 11 часов назад

      Ну чё ,поздравляем йо-пта !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Купа Купыч 11 часов назад

      По Сеньке и шапка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      fakeid 12 часов назад

      чё вам всё татухи покоя не дают? это её дело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7098

      sochi-2013 12 часов назад

      Нельзя в садике на уроке рисования пьяной засыпать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24782

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      "Легенда" бьёт рекорды по женитьбе, футбол отдыхает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4699

      Бомбардиръ 13 часов назад

      Мне одному ли кажется, что её кожа с тату похожа на обёртку для магазинных товаров?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 