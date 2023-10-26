Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тулузы», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехэр, Гомес, Куанса, Конате, Джонс, Эндо, Гравенберх, Эллиот, Жота, Салах, Нуньес.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Тулуза»: Рестес, Деслер, Коста, Николайсен, Суасо, Кассерес, Шмидт, Сьерро, Дeннум, Сесар, Даллинга.

Главный тренер: Карлес Мартинес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тулуза»