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    • «Ливерпуль» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября

    «Ливерпуль» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тулузы», 3 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ливерпуль»: Келлехэр, Гомес, Куанса, Конате, Джонс, Эндо, Гравенберх, Эллиот, Жота, Салах, Нуньес.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Тулуза»: Рестес, Деслер, Коста, Николайсен, Суасо, Кассерес, Шмидт, Сьерро, Дeннум, Сесар, Даллинга.

    Главный тренер: Карлес Мартинес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль»«Тулуза»

    Ливерпуль-Тулуза смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.10.2023 19:58
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