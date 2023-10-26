Кокорин пропустит матч «Ариса» с «Бетисом» в Лиге Европы

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не вошел в заявку своей команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом».

Форвард пропустил последнюю игру своей команды в национальной чемпионате против «Анортосиса» из-за небольшого недомогания. На неделе Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч «Арис» – «Бетис» на стадионе «Лимасол» начнется в 19:45 по московскому времени.