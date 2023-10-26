Кокорин пропустит матч «Ариса» с «Бетисом» в Лиге Европы

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не вошел в заявку своей команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом».
Форвард пропустил последнюю игру своей команды в национальной чемпионате против «Анортосиса» из-за небольшого недомогания. На неделе Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе.
Матч «Арис» – «Бетис» на стадионе «Лимасол» начнется в 19:45 по московскому времени.
- «Арис» занимает второе место в группе C после двух матчей, а «Бетис» – четвертое. У всех команд в квартете по три очка.
- Кокорин за два матча Лиги Европы забил один гол. В чемпионате Кипра он сыграл в четырех встречах.
- Также россиянин успел провести в этом сезоне один поединок Лиги конференций за «Фиорентину».
Источник: Официальный сайт УЕФА