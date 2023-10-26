В РФС рассказали о переговорах по поводу матчей сборной России в ноябре

о проведении матчей со сборными Занзибара, Танзании, Сейшельских островов, Сенегала и Судана.-------
Пять товарищеских матча ? Для чего ? Сборная России готовится к ЧЕ-32 ?
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация ведет переговоры о проведении товарищеских матчей сборной России.
«Мы хотели бы провести матчи в ноябре. Мы ведем переговоры, надеемся, что они состоятся. Понятно, что в Азии начался отбор, поэтому количество соперников сократилось. Но постараемся провести матчи в ноябре на территории России, надеемся, получится. Африка в том числе рассматривается», – сказал Дюков.
- Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о проведении матчей со сборными Занзибара, Танзании, Сейшельских островов, Сенегала и Судана.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.