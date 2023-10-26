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    • В РФС рассказали о переговорах по поводу матчей сборной России в ноябре

    В РФС рассказали о переговорах по поводу матчей сборной России в ноябре

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация ведет переговоры о проведении товарищеских матчей сборной России.

    «Мы хотели бы провести матчи в ноябре. Мы ведем переговоры, надеемся, что они состоятся. Понятно, что в Азии начался отбор, поэтому количество соперников сократилось. Но постараемся провести матчи в ноябре на территории России, надеемся, получится. Африка в том числе рассматривается», – сказал Дюков.

    • Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры о проведении матчей со сборными Занзибара, Танзании, Сейшельских островов, Сенегала и Судана.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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    26.10.2023 18:01
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 26 октября, 18:42

      о проведении матчей со сборными Занзибара, Танзании, Сейшельских островов, Сенегала и Судана.-------
      Пять товарищеских матча ? Для чего ? Сборная России готовится к ЧЕ-32 ?

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