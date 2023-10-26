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    • Радимов объяснил, почему в сборную был вызван только один игрок «Зенита»

    Радимов объяснил, почему в сборную был вызван только один игрок «Зенита»

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов объяснил, почему в последнее время мало футболистов петербургского клуба попадают в национальную команду.

    «Да, у «Зенита» на последние сборы нашей национальной команды вызывалось мало людей. На игры с Камеруном и Кенией вовсе поехал один человек, Иван Сергеев. Но здесь такая история, что у петербуржцев многие русские футболисты не играют по определенным причинам.

    Караваев травмирован, Чистяков был травмирован, также Мостовой получил повреждение. При должном здоровье названные игроки попадают в список сборной России. Сейчас так сложилось, но ничего страшного», – сказал Радимов.

    • Сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
    • Соперники национальной команды на товарищеские матчи в ноябре еще не определены.

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    Источник: Metaratings.ru

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    26.10.2023 17:16
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: -129

      Скай 18 часов назад

      а кого из бЗдениты брать? Ежели загорелые примут росгражданство, то тады возможно. Стыдно за этот клуп.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 26 октября, 21:18

      Да потому что он один среди бразил и играет, и то только благодаря лимиту. Можно было бы одиннадцать бразил и Сергеев бы не играл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      Марк Аврелий! 26 октября, 18:36

      ПОТОМУ, ЧТО В СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ ИГРАЮЩЕЙ В ФОРМЕ "ЗЕНИТА" еле-еле нашелся один "путёвый" русский футболист

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1425

      Дубина 26 октября, 18:31

      В аль - бзяните одни зулусы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:09

      Ну как приглашать , если они не играют., а отговорки всегда найти можно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс 26 октября, 17:42

      Ага, а Ерохин (мало что старый) потому что в Ростов не захотел возвращаться, а Су Тор Мин в ЦСКА не перешёл (значит ,хитрый). Коваленко-потому что в Армению может свалить.
      Ещё Круговой.. Ну, тут понятно. Зачем в сборной столько Данил.?
      Вратари - вообще..лежбище падающих морских котиков.
      Остаётся Клаудиньо.))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1833

      rac531 26 октября, 17:26

      Главное в другом.
      Тренерский штаб, возглавляемый СЕМАКОМ, состоит из иностранцев и украинцев, которые заинтересованы гнобить русских футболистов)
      Одни это делают из русофобских позиций, а другие заинтересованы, чтобы играли их соотечественники)

      2
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      Рейтинг: +8855

      nik55 > rac531 26 октября, 19:32

      сказал бы проще----это рассадник заразы

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