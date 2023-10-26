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  • Радимов объяснил, почему в сборную был вызван только один игрок «Зенита»

Радимов объяснил, почему в сборную был вызван только один игрок «Зенита»

26 октября 2023, 17:16
5

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов объяснил, почему в последнее время мало футболистов петербургского клуба попадают в национальную команду.

«Да, у «Зенита» на последние сборы нашей национальной команды вызывалось мало людей. На игры с Камеруном и Кенией вовсе поехал один человек, Иван Сергеев. Но здесь такая история, что у петербуржцев многие русские футболисты не играют по определенным причинам.

Караваев травмирован, Чистяков был травмирован, также Мостовой получил повреждение. При должном здоровье названные игроки попадают в список сборной России. Сейчас так сложилось, но ничего страшного», – сказал Радимов.

  • Сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
  • Соперники национальной команды на товарищеские матчи в ноябре еще не определены.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Эном айс
1698331325
Ага, а Ерохин (мало что старый) потому что в Ростов не захотел возвращаться, а Су Тор Мин в ЦСКА не перешёл (значит ,хитрый). Коваленко-потому что в Армению может свалить. Ещё Круговой.. Ну, тут понятно. Зачем в сборной столько Данил.? Вратари - вообще..лежбище падающих морских котиков. Остаётся Клаудиньо.))
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Дубина
1698334304
В аль - бзяните одни зулусы
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Марк Аврелий!
1698334575
ПОТОМУ, ЧТО В СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ ИГРАЮЩЕЙ В ФОРМЕ "ЗЕНИТА" еле-еле нашелся один "путёвый" русский футболист
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шахта Заполярная
1698344338
Да потому что он один среди бразил и играет, и то только благодаря лимиту. Можно было бы одиннадцать бразил и Сергеев бы не играл.
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