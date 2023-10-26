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    • В РФС рассказали об отношении к критике Карпина за совмещение постов в клубе и сборной

    В РФС рассказали об отношении к критике Карпина за совмещение постов в клубе и сборной

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о критике в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    – Критика в адрес Карпина за совмещение постов вас не беспокоит?

    – Он совмещает – его критикуют за совмещение. Если бы не совмещал, критиковали бы за что-нибудь другое.

    Тренер сборной – это главный тренер в России, он всегда на виду. Неудивительно, что у человека на такой позиции есть большое количество людей, которые хотят его покритиковать.

    – Но до отстранения он ушел из «Ростова».

    – Потому что, когда мы играем официальные матчи, которые требуют результата, невозможно быть и там, и там. Сам Карпин об этом не раз говорил.

    Сегодня мы все понимаем, что, к сожалению, товарищеские матчи – это немного другая ситуация.

    – Если сборную России завтра вернут в соревнования, вы будете требовать, чтобы он ушел из «Ростова»?

    – Требовать не придется, у нас есть такая договоренность. Как только сборную вернут, ни у нас, ни у него, ни у «Ростова» вопросов не возникнет.

    Никому об этом не нужно напоминать, мы все сосредоточены на интересах страны. Не представляю, чтобы в «Ростове» кто-то Валерию Георгиевичу сказал, что интересы России не на первом месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.10.2023 10:39
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