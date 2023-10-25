Агент предрек Головину трансфер в «большой европейский топ-клуб»

Футбольный агент Паулу Барбоза уверен в трансфере полузащитника «Монако» Александра Головин в клуб более высокого уровня.
«Александр – очень сильный футболист, настоящий талант. Я уверен, что в ближайшее время он перейдет в большой европейский топ-клуб. У него все есть, чтобы играть на самом высоком уровне. Сейчас ему нужно продолжить так же играть и держать уровень. Сейчас он лидер «Монако», – сказал агент Барбоза.
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
- Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.
Источник: «РБ Спорт»