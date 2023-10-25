Агент предрек Головину трансфер в «большой европейский топ-клуб»

Футбольный агент Паулу Барбоза уверен в трансфере полузащитника «Монако» Александра Головин в клуб более высокого уровня.

«Александр – очень сильный футболист, настоящий талант. Я уверен, что в ближайшее время он перейдет в большой европейский топ-клуб. У него все есть, чтобы играть на самом высоком уровне. Сейчас ему нужно продолжить так же играть и держать уровень. Сейчас он лидер «Монако», – сказал агент Барбоза.