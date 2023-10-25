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    • Агент предрек Головину трансфер в «большой европейский топ-клуб»

    Агент предрек Головину трансфер в «большой европейский топ-клуб»

    Футбольный агент Паулу Барбоза уверен в трансфере полузащитника «Монако» Александра Головин в клуб более высокого уровня.

    «Александр – очень сильный футболист, настоящий талант. Я уверен, что в ближайшее время он перейдет в большой европейский топ-клуб. У него все есть, чтобы играть на самом высоком уровне. Сейчас ему нужно продолжить так же играть и держать уровень. Сейчас он лидер «Монако», – сказал агент Барбоза.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 20:36
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