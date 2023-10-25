ЦСКА выпустил фильм в честь 20-летия первого российского чемпионства

Исполнилось 20 лет, как ЦСКА впервые выиграл чемпионат России. По этому случаю клуб снял получасовой фильм.
«Это не просто видео про первый успех в чемпионатах России, это фильм про великую эпоху в истории нашего клуба.
Устраивайтесь поудобнее, чтобы перенестись в 2003 год. Вашими проводниками будут главные герои золотого ЦСКА во главе с Евгением Ленноровичем Гинером.
Они поделятся самыми сокровенными воспоминаниями о первом чемпионстве, становлении характера победителей и буднях команды того времени
Приятного просмотра!» – написали москвичи.
- ЦСКА выиграл РПЛ в 2003 году под руководством Валерия Газзаева.
- Через 2 года команда взяла Кубок УЕФА.
- Последний раз ЦСКА брал РПЛ в 2016 году.
Источник: «Бомбардир»