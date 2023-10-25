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    • ЦСКА выпустил фильм в честь 20-летия первого российского чемпионства

    ЦСКА выпустил фильм в честь 20-летия первого российского чемпионства

    Исполнилось 20 лет, как ЦСКА впервые выиграл чемпионат России. По этому случаю клуб снял получасовой фильм.

    «Это не просто видео про первый успех в чемпионатах России, это фильм про великую эпоху в истории нашего клуба.

    Устраивайтесь поудобнее, чтобы перенестись в 2003 год. Вашими проводниками будут главные герои золотого ЦСКА во главе с Евгением Ленноровичем Гинером.

    Они поделятся самыми сокровенными воспоминаниями о первом чемпионстве, становлении характера победителей и буднях команды того времени

    Приятного просмотра!» – написали москвичи.

    • ЦСКА выиграл РПЛ в 2003 году под руководством Валерия Газзаева.
    • Через 2 года команда взяла Кубок УЕФА.
    • Последний раз ЦСКА брал РПЛ в 2016 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +979

      bratskij 26 октября, 07:37

      Да, были времена когда гордились не по детски, а сейчас в руках жидов банкиров клуб полное дно.

      1
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      Рейтинг: +70

      ilya43rus 25 октября, 22:28

      молодцы

      3
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