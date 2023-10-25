В четверг, 26 октября, «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Тулузой». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги Европы. Матч начнется в 22:00 по мск.

Англичане идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Команда в двух матчах Лиги Европы одержала две победы, забила пять голов, но при этом пропустила один мяч. «Ливерпуль» обгоняет идущую на втором месте «Тулузу» на два балла.

«Тулуза»

Французы идут на втором месте, имея в своем активе четыре очка. Команда выиграла один матч, в одной встрече сыграла вничью. «Тулуза» забила два гола, но при этом пропустила один мяч. В активе французского клуба четыре очка.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает только два матча, в которых дважды побеждал «Ливерпуль». Англичане забили пять голов, но при этом сохранили свой ворота в неприкосновенности

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тулуза»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, очевидна победа «Ливерпуля». Англичане без особых проблем победят соперника с комфортным для себя счетом. Вряд ли «Тулузе» удастся даже забить гол в ворота подопечных Клоппа. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.22), ТБ 2.5 (1.33), обе забьют – нет (1.96).