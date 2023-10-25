Кокорин возобновил тренировки после недомогания
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустил последний матч чемпионата Кипра против «Анортосиса» из-за небольшого недомогания. Тренер команды Алексей Шпилевский не стал рисковать здоровьем 32-летнего форварда и дал возможность полностью восстановиться к игре 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Отсутствие Кокорина не помешало «Арису» одержать в субботу победу со счетом 2:0 в игре национального чемпионата. Как сообщает «Чемпионат», Кокорин уже возобновил тренировки в общей группе и готовится к игре с «Бетисом».
- В четверг, 26 октября, «Арис» примет «Бетис» на своем поле. После двух туров все четыре команды группы C – «Арис», «Спарта», «Рейнджерс» и «Бетис» – набрали по три очка.
- Кокорин за два матча Лиги Европы забил один гол.
Источник: «Чемпионат»