Кокорин возобновил тренировки после недомогания

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустил последний матч чемпионата Кипра против «Анортосиса» из-за небольшого недомогания. Тренер команды Алексей Шпилевский не стал рисковать здоровьем 32-летнего форварда и дал возможность полностью восстановиться к игре 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отсутствие Кокорина не помешало «Арису» одержать в субботу победу со счетом 2:0 в игре национального чемпионата. Как сообщает «Чемпионат», Кокорин уже возобновил тренировки в общей группе и готовится к игре с «Бетисом».