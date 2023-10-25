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    Кокорин возобновил тренировки после недомогания

    Кокорин возобновил тренировки после недомогания

    Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустил последний матч чемпионата Кипра против «Анортосиса» из-за небольшого недомогания. Тренер команды Алексей Шпилевский не стал рисковать здоровьем 32-летнего форварда и дал возможность полностью восстановиться к игре 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Отсутствие Кокорина не помешало «Арису» одержать в субботу победу со счетом 2:0 в игре национального чемпионата. Как сообщает «Чемпионат», Кокорин уже возобновил тренировки в общей группе и готовится к игре с «Бетисом».

    • В четверг, 26 октября, «Арис» примет «Бетис» на своем поле. После двух туров все четыре команды группы C – «Арис», «Спарта», «Рейнджерс» и «Бетис» – набрали по три очка.
    • Кокорин за два матча Лиги Европы забил один гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2023 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Q05045511q 25 октября, 14:15

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