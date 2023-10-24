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    • «Брага» – «Реал»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    «Брага» – «Реал»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    Во вторник, 24 октября, «Брага» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «Брага»

    Португальцы идут на третьем месте в группе С, имея в своем активе три очка. Команда выиграла одну встречу, а в одном матче потерпела поражение. «Брага» забила и пропустила по четыре гола.

    «Реал»

    Мадридцы лидируют в группе С. Команда имеет в своем активе шесть очков, набранные после двух матчей в Лиге чемпионов. Подопечные Анчелотти забили четыре гола, но при этом пропустили два мяча. Команда на три балла обгоняет «Наполи» и «Брагу».

    Факты о личных встречах

    Для обеих команд это будет первая очная встреча.

    Прогноз на матч «Брага» – «Реал»

    Исход этой встречи очевиден еще до ее начала. «Реал», несмотря на выездной характер матча, выиграет этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Реала» (1.46), ТБ 2.5 (1.43).

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 20:41
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