Во вторник, 24 октября, «Брага» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

«Брага»

Португальцы идут на третьем месте в группе С, имея в своем активе три очка. Команда выиграла одну встречу, а в одном матче потерпела поражение. «Брага» забила и пропустила по четыре гола.

«Реал»

Мадридцы лидируют в группе С. Команда имеет в своем активе шесть очков, набранные после двух матчей в Лиге чемпионов. Подопечные Анчелотти забили четыре гола, но при этом пропустили два мяча. Команда на три балла обгоняет «Наполи» и «Брагу».

Факты о личных встречах

Для обеих команд это будет первая очная встреча.

Прогноз на матч «Брага» – «Реал»

Исход этой встречи очевиден еще до ее начала. «Реал», несмотря на выездной характер матча, выиграет этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Реала» (1.46), ТБ 2.5 (1.43).