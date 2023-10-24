Владелец Fight Nights ответил, сколько Павлюченко зарабатывает в Медиалиге

Стал известен примерный уровень доходов Романа Павлюченко за участие в Медиалиге.
- 41-летний нападающий закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
- После этого он присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.
- Зимой Павлюченко вел переговоры с «Уфой», а в марте перешел в Fight Nights.
– Мы с ним еще не подводили итоги сезона, но я рассчитываю на то, что Рома останется в нашей команде.
– Говорили, что у него зарплата может доходить до 500 тысяч рублей за месяц…
– Хорош уже, такого нет и близко. Рома получает абсолютно адекватные деньги, которые он, безусловно, заслуживает, – сказал владелец Fight Nights Камил Гаджиев.
Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!
Источник: «Матч ТВ»