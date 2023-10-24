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    • Владелец Fight Nights ответил, сколько Павлюченко зарабатывает в Медиалиге

    Владелец Fight Nights ответил, сколько Павлюченко зарабатывает в Медиалиге

    Стал известен примерный уровень доходов Романа Павлюченко за участие в Медиалиге.

    • 41-летний нападающий закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • После этого он присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.
    • Зимой Павлюченко вел переговоры с «Уфой», а в марте перешел в Fight Nights.

    – Мы с ним еще не подводили итоги сезона, но я рассчитываю на то, что Рома останется в нашей команде.

    – Говорили, что у него зарплата может доходить до 500 тысяч рублей за месяц…

    – Хорош уже, такого нет и близко. Рома получает абсолютно адекватные деньги, которые он, безусловно, заслуживает, – сказал владелец Fight Nights Камил Гаджиев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 17:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 18:36

      Ну и сколько ?
      Меньше 500 тыс, то есть от рубля и выше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 24 октября, 17:30

      То есть, 500 тысяч рублей за месяц это неадекватные деньги?

      0
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 24 октября, 17:19

      "– Хорош уже, такого нет и близко."
      Лям спящему гиганту ,не меньше. Иначе не поймут миноритарии.

      3
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