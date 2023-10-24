Владелец Fight Nights ответил, сколько Павлюченко зарабатывает в Медиалиге

Стал известен примерный уровень доходов Романа Павлюченко за участие в Медиалиге.

41-летний нападающий закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.

После этого он присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.

Зимой Павлюченко вел переговоры с «Уфой», а в марте перешел в Fight Nights.

– Мы с ним еще не подводили итоги сезона, но я рассчитываю на то, что Рома останется в нашей команде.

– Говорили, что у него зарплата может доходить до 500 тысяч рублей за месяц…

– Хорош уже, такого нет и близко. Рома получает абсолютно адекватные деньги, которые он, безусловно, заслуживает, – сказал владелец Fight Nights Камил Гаджиев.

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