Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец Fight Nights ответил, сколько Павлюченко зарабатывает в Медиалиге

Владелец Fight Nights ответил, сколько Павлюченко зарабатывает в Медиалиге

24 октября 2023, 17:11
1

Стал известен примерный уровень доходов Романа Павлюченко за участие в Медиалиге.

  • 41-летний нападающий закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
  • После этого он присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.
  • Зимой Павлюченко вел переговоры с «Уфой», а в марте перешел в Fight Nights.

– Мы с ним еще не подводили итоги сезона, но я рассчитываю на то, что Рома останется в нашей команде.

– Говорили, что у него зарплата может доходить до 500 тысяч рублей за месяц…

– Хорош уже, такого нет и близко. Рома получает абсолютно адекватные деньги, которые он, безусловно, заслуживает, – сказал владелец Fight Nights Камил Гаджиев.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

Еще по теме:
Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго 3
Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально» 11
Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 1
Источник: «Матч ТВ»
Медиафутбол Павлюченко Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1698157197
"– Хорош уже, такого нет и близко." Лям спящему гиганту ,не меньше. Иначе не поймут миноритарии.
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
5
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Все новости
Все новости
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
5
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
5
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+