Генич предположил, зачем Абаскаль отпустил усы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о смене имиджа главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец отпустил усы.

Он объяснил это желанием привлечь новые идеи.

В первом же матче с новым имиджем Абаскаля «Спартак» прервал серию из 3 игр без побед.

«Мне кажется, что Абаскаль троллит. Все вокруг говорят, что Черчесов может возглавить «Спартак», вот он и решил так пошутить: «Хотели усатого тренера, пожалуйста».

Выглядит, конечно, очень забавно. Возможно, он вдохновился Тедом Лассо, но я искренне верю в первую версию про троллинг по поводу слухов о приходе Черчесова«, – сказал Генич.