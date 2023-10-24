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    Генич предположил, зачем Абаскаль отпустил усы

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о смене имиджа главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец отпустил усы.
    • Он объяснил это желанием привлечь новые идеи.
    • В первом же матче с новым имиджем Абаскаля «Спартак» прервал серию из 3 игр без побед.

    «Мне кажется, что Абаскаль троллит. Все вокруг говорят, что Черчесов может возглавить «Спартак», вот он и решил так пошутить: «Хотели усатого тренера, пожалуйста».

    Выглядит, конечно, очень забавно. Возможно, он вдохновился Тедом Лассо, но я искренне верю в первую версию про троллинг по поводу слухов о приходе Черчесова«, – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 24 октября, 17:27

      Просто запустил себя ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 24 октября, 17:18

      И Говневич тут как тут)))

      2
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