ФИФА утвердила новые даты матчей сборной Израиля

Оголтелые сторонники ХАМАСА практически все из города на НЕВЕ.
Вам что близок террор и насилие или просто власти всегда подпеваете, а может и не бесплатно ?
Очень жаль , что под бомбёжками Газы гибнут мирные юди , но вы хоть раз помяните убиенных ХАМАСом 7 октября. Людоеды , именно это и породило ответную реакцию Израиля.
ФИФА определила новые даты матчей сборной Израиля в отборе на Евро-2024, которые ранее были перенесены. Команда должна сыграть с Косово и Швейцарией.
Матч Израиля с Косово, который должен был пройти 15 октября, состоится 12 ноября. Встречу со Швейцарией израильтяне сыграют 15 ноября.
При этом, как и планировалось, на 18 ноября намечена встреча Израиля с Румынией, а на 21 ноября – с Андоррой.
Матчи женской Лиги наций между Израилем и Казахстаном пройдут 23 и 26 ноября.
- Ранее УЕФА отложил матчи Израиля с Швейцарией и Косово в отборе на Евро-2024 из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- Сборная Израиля занимает третье место в группе I в отборе с 11 очками после шести матчей.