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ФИФА утвердила новые даты матчей сборной Израиля

24 октября 2023, 10:54
5

ФИФА определила новые даты матчей сборной Израиля в отборе на Евро-2024, которые ранее были перенесены. Команда должна сыграть с Косово и Швейцарией.

Матч Израиля с Косово, который должен был пройти 15 октября, состоится 12 ноября. Встречу со Швейцарией израильтяне сыграют 15 ноября.

При этом, как и планировалось, на 18 ноября намечена встреча Израиля с Румынией, а на 21 ноября – с Андоррой.

Матчи женской Лиги наций между Израилем и Казахстаном пройдут 23 и 26 ноября.

  • Ранее УЕФА отложил матчи Израиля с Швейцарией и Косово в отборе на Евро-2024 из-за ситуации на Ближнем Востоке.
  • Сборная Израиля занимает третье место в группе I в отборе с 11 очками после шести матчей.

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Источник: ESPN
Отбор ЧЕ-2024 Израиль Косово Швейцария
Комментарии (5)
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Spirit_78
1698135664
Почему-то их не банят за геноцид в Палестине. Многоликие стандарты в насквозь политизированном спорте...
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paracetamol
1698138530
Перенести встречи сборной в Дамаск или Тегеран!
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JIEGEHDA
1698139335
И так . Кто пож США ходит тот и с крышей не протекаемой и никаких санкций . Хотя за 2 недели израиль убил больше людей чем Россия за год)) крутяк . Санкции так и знал что обойдут стороной . Жалко что Палестина слабая в футболе . Их сотка инфа выкинули бы за террор и геноцид . Они ведь и по Израилю и по США атаки проводят . Миллионы убивают
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АКС-74У
1698143424
Отбор на Евро-2024, а решает ФИФА. А почему не УЕФА, это из-за того, что в нем пиндосов нет?
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