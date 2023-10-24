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    ФИФА утвердила новые даты матчей сборной Израиля

    ФИФА определила новые даты матчей сборной Израиля в отборе на Евро-2024, которые ранее были перенесены. Команда должна сыграть с Косово и Швейцарией.

    Матч Израиля с Косово, который должен был пройти 15 октября, состоится 12 ноября. Встречу со Швейцарией израильтяне сыграют 15 ноября.

    При этом, как и планировалось, на 18 ноября намечена встреча Израиля с Румынией, а на 21 ноября – с Андоррой.

    Матчи женской Лиги наций между Израилем и Казахстаном пройдут 23 и 26 ноября.

    • Ранее УЕФА отложил матчи Израиля с Швейцарией и Косово в отборе на Евро-2024 из-за ситуации на Ближнем Востоке.
    • Сборная Израиля занимает третье место в группе I в отборе с 11 очками после шести матчей.

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    Источник: ESPN

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    24.10.2023 10:54
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 14:28

      Оголтелые сторонники ХАМАСА практически все из города на НЕВЕ.
      Вам что близок террор и насилие или просто власти всегда подпеваете, а может и не бесплатно ?
      Очень жаль , что под бомбёжками Газы гибнут мирные юди , но вы хоть раз помяните убиенных ХАМАСом 7 октября. Людоеды , именно это и породило ответную реакцию Израиля.

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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj > Алексей З 24 октября, 14:40

      Так а кто тут пишет про ХАМАС кроме вас? ))
      То что ХАМАС террористы это всем очевидно, но когда Израиль убивается в 5 раз больше палестинских женщин, детей, стариков то чем они лучше того же ХАМАСа.
      Или если это делается высокоточной американской бомбой, а не на коленках собранной ракетой с водопроводной трубы то не считается?
      Видно так рассуждают и в ФИФА.

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > FanatSerj 24 октября, 15:09

      Так Газа это вотчина ХАМАС. Не упоминая это вы лицемерите. Давайте всё называть своими именами.
      Хронологию событий вы специально не приводите ?
      Взял Израиль и не с Х начал бомбить Газу.
      А как же сотни мирных убитых , более 200 заложников ? Террористов надо уничтожать , чем и заняты ВС Израиля.

      0
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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj > Алексей З 24 октября, 15:36

      Какая то у вас узкая хронология и однобокая, конфликту больше полу века, и не с атаки ХАМАС он начался, а то что ХАМАС изначально создавался Израилем и им спонсировался вы забыли? Израиль пошел по стопам США которые в своё время создали Аль-Кайду, а потом удивлялись 11-му сентября.
      И то что Израиль создал "концлагерь" за забором под отрытым небом для 2 млн палестинцев, вы тоже конечно же не знаете.
      Ознакомитесь с мат частью последних 75 лет, а потом уже кидайтесь в рассуждения, кто тут террористы, а кто нет.

      3
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > FanatSerj 24 октября, 15:44

      Ознакомтесь и вы , как создавались государства на этой территории, какие арабские страны захватывали Палестину, как практически весь арабский мир пытался УНИЧТОЖИТЬ Израиль.
      Заодно посмотрите определение ТЕРРОРИЗМА.
      Почему когда обсуждаем сегодняшние дела , вы как наш гарант сворачиваете в историю. Так легче замылить факты и всё превратить в блаблабла.
      Я понял вашу позицию, я осуждаю всякое насилие , а именно это и есть доктрина политики ХАМАСа.

      0
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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj > Алексей З 24 октября, 15:56

      Так я ХАМАС террористами и называю, что было написано в первом моём сообщении, и если вы так хотите без истории, то сейчас Израиль хуже ХАМАСа в 5 раз, причем это ПОКА и т.к с каждым днём это соотношение только ухудшается для Израиля.
      Какая разница если намеренно убивают женщин и детей будь они израильскими или палестинскими.

      1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > FanatSerj 24 октября, 16:17

      Ну а как в данной ситуации покончить с ХАМАСом ?
      Там далеко не дураки и прекрасно знали , что их акт вызовет ответную реакцию, поэтому и прикрываются мирными жителями , не позволяют уезжат из приграничных посёлков. Включили информационные рычаги арабского ( исламского ) мира, всё продумано.
      Как с этим бороться
      Можно долго дисскутировать, а идеального решения данной проблемы , по-моему , нет

      0
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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 24 октября, 16:45

      Ахахахххаа ска ору бл.. КАК АРАБСКИЕ СТРАНЫ ПЫТАЛИСЬ ОТНЯТЬ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ . АХАХАХАХХААХ БЛ ТЫ РЕАЛЬНО ЧЕЛ??? ты тупой??? Израиль это оставшееся еврейское гамно которое Гитлер не убил. Они как беженцы сбежали из Германии а Палестина и другие страны приняли их . Дали земли дом и помогли . Тупица ты читай историю . Или хотя бы послушай тех же евреев .

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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj > Алексей З 24 октября, 16:51

      в смысле не позволяют уезжать ? Все КПП контролируется Израилем и они ЗАКРЫТЫ, а ОДНО которое у Египта обстреливается Израилем и не впускается даже гуманитарка и вода, куда палестинцам вообще деваться когда там складывают жилые здания кварталами, не надо ляля что нет решений, в переговоры Израили вообще не пробует, во вторых пусть поучатся у России на примере Мариуполя, где ситуация была значительно хуже, где заложники были в каждом доме в подвалах, но никто не складывал жилые здания кварталами, каждое штурмовалось отдельно если там были террористы.

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > FanatSerj 24 октября, 18:24

      Жаль потратил время в пустую.
      Египет не пускает к себе своих братьев , почему ?
      Да никому не нужны безбашенные экстремисты.
      У России учиться серьёзно ?
      Как перед зимой все подстанции разбомбить и оставить города без света и тепла . Каховскую ГЭС разфигачить и устроить потоп ?
      Какие в Мариуполе заложники и террористы?
      У вас сложный случай. Живите с этим.

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 24 октября, 18:28

      Хсос, почитай историю и узнай как образовывалось государство Израиль.
      пдр, ты сейчас о чём сказал, в каком смысле Гитлера вспомнил.
      Ты фашист и ублюдок !!!
      Жалуйся своим хозяевам , пусть банят.
      Мразь.

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 24 октября, 20:45

      Ты тупой явно . Когда армия Укропа сидела в Киеве и прям из центра кидали ракеты. Тоже наверно Россия пришла сняла и уехала)) ага охотно верим . Братья? Какие братья??? Тебе чел написал что граница закрыта закрыл Египет потому что оттуда идёт обстрел. Откроют люди начнут тикать то будут обстреливать уже часть Египта потому что " сводка показала людей ХАМАСа бежало туда". Не неси пургу . Мне тебя жалко. Как был ПУСТОСЛОВОМ таким и остался . Кто поддерживает евреев сегодня в мире? Ну вот кто? США? Украина? И ? Польша? И? НАТО . И всё страны НАТО которые творят что хотят. Думаю завтра они тебя и твою семью напехают ты будешь стоять и аплодировать

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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj > Алексей З 24 октября, 20:47

      понятно байданутый попался, обчитался СМИ, ты там не бзди приезжай к нам в Донецк, мы тут тебе всё покажем, глазки откроешь с людьми в живую пообщаешься, полезно будет, если бздишь то хоть в Ростов доедь на суд с азовцев сходишь, они ещё идут по Мариуполю, с люди которые там сидели в подвалах поговоришь.

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > FanatSerj 24 октября, 22:38

      Зачем мне ехать в Донецк, на твою рожу смотреть ?
      А что не на фронте ?
      Вот ты походу бздишь , а на меня никто не нападал.
      Вы живёте без родины и по большому счёту нах никому не нужны.
      Продолжайте раз нрпвится.

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 24 октября, 22:47

      Хсос , этот чел сидит под лавкой в Донецке и оттуда видит как границы в Египте закрывают.пздц.
      Бомбёжки мирного населения никто не поддерживает , но все знают когда это началось и кто первым пролил кровь.
      Давай закончим , утомил ты меня. У тебя Гитлер идеал , вне в падло с тобой . Посасывай , как мишка лапу и учи историю.

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 24 октября, 22:59

      Чел ты пишешь Хамас начал атаку и теперь лишь идёт чистка . А тебе рассказывают что 75 лет когда статус Государства получил Израиль так же должна была получить и Палестина . Но не дали . И с тех пор Израиль убивает Палестинцев. Понимаешь? 75 лет они убивают и уменьшают их количество. Частями отбирают земли палестины.понимаешь? За последние 60 лет, земля Палестины уменьшилась ровно на столько на сколько увеличилась земля Израиля . Догоняешь? Или реально ку-ку?.

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > FanatSerj 24 октября, 23:01

      Да бл этот чел тот который видит атаку России а убийства в Донецке 8 лет пыток убийст насилия детей женщин не слышал . А когда услышал так это норма оказалась видите ли это их проблема. Видите ли там терроры были. Вся Украина оказывается сидела смотрела как в центре страны терроры убивали детей и насиловали мирных жителей. )) Прикольно. А Хамас тут террор. Который 2 недели назад напал плохие . Израиль 70 лет нападает ничего молчим)

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 24 октября, 23:05

      Кто тебе и ему ещё верит ?
      Про 8 лет уже легенды слогают. Про 14 год , всё Гиркин рассказал, ему на шконку пиши.

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 25 октября, 11:52

      Ладно . Окей . Представим что ты прав. Хамас начал атаку и Израиль уже чистит всю Палестину вместе . Окей евреи правы . Ладно . За последние 10 лет , Израиль убивал Палестинцев нападая на из земли и убивая палестинцев, каждый год статистика равна 1к10. То есть на одного еврея 10 палестинцев из-за атак евреев . Кто тогда виноват???

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 25 октября, 12:05

      Тебе без меня наверно грустно или просто заняться нечем ?
      Ну если Израиль в 2006 из Газы вывел ВСЕХ евреев, оставил эту землю арабам, ну о чём ты говоришь ?
      Им нахрен не нужен этот клочок земли ( 16Х40 км), им нужен мир и покой. С 2007 года к власти в Газе пришёл ХАМАС , у которых одна идея фикс УНИЧТОЖИТЬ всех евреев и теперь покой евреям только снится. Практически каждый день из Газы летят ракеты по Израилю, конечно ответка не застаёт долго ждать , но твои 1:10 опять враньё.
      Мне, в сущности те и другие фиолетово , но последовательность и правда должна быть на первом месте. Очень жалко мирных людей с обеих сторон , но как убрать ХАМАС без жертв никто в мире не знает.
      Давай не будем ругаться , надоело.
      Я сказал свою позицию , ты свою ,

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 25 октября, 13:44

      Хорошо. Тогда объясни последнюю вещь. Почему за 75 лет , земля Палестины уменьшилась ровно на столько сколько увеличилась земля Израиля . Как ты сам думаешь , если одну страну убивать насиловать годами а потом сказать ладно мы оставим вас , так же просто оставляется? По твоему если тебя посадить в тюрьму на лет так 15 .вытащить когда будет 10 , и сказать братан извини ошибка.ты бы просто взял и забыл ???? Просто ответь

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 25 октября, 14:04

      Ну честно , утомил.
      Твои посты эмоциональны , но фактами не подтверждены.
      Я для тебя не авторитет , переживу, но набери в поисковике как образовался Израиль, всё расписано. Есть замечательные посты на ю-тюбе Максима Каца и журналиста-документалиста Леонида Млечина. Всё разложено как , когда и кто кого прессовал.
      Действуй, а меня уволь, мне футбол ближе.

      0
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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj > Алексей З 25 октября, 16:32

      Очнись, Донецк это Россия и это моя Родина, а ты братец звиздуй в свой Израиль и защищай его, да видно бздишь как тот же Галкин, сразу в кусты ))

      2
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      Рейтинг: +788

      dim29 > Алексей З 25 октября, 20:52

      Б.л.я как ты зае.бал писал на политические темы.пиз.дуй на радио.сосздай партию чмо.зае..ббал янус двуликий.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 26 октября, 07:38

      Ахахах " чекни в Гугле как Израиль создавался " . Прикольно . Ну так я тебе расскажу вкратце." Гитлер взял всех евреев, 80% сжёг , 20% отпустил, эти 20% как цыгане пришли просить помощи арабов и Палестинцев , те пожалели и впустили к себе домой , дали земли жилье . Евреи как обычно начали после свои условия ставить и тд . На вопрос почему вы сожгли их и почему не всех , он сказал:" почему я сжег, вы узнаете по тем людям которых я оставил ." Что мы сейчас узнаем.евреи это гниль мира.отборы общества. Пешки США.а ты такая же.

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      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 26 октября, 07:40

      Вы все такие умные . Хамас начал . всё из-за ХАМАСа . ХАМАС. Ну да бл 7 числа Хамас начал атаку. Окей они виноваты. Но это идёт 75 лет . 75 лет Израиль убивает Палестинцев)) а это объясните? Да не ))) что угодно скажут. А сейчас весь Израиль будет на коленях перед США и перед всем миром. Они будут как и украинцы обязаны всю жизнь американцам и будут платить всю жизнь . Кстати десятки тысяч еврее уже уехало из Израиля ) почему же ? Они ведь такие хорошие . И да в Россию бегут. От США наверно))

      1
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      Рейтинг: +833

      The only one > FanatSerj 14 часов назад

      Да что вы спорите с этим пустоголовым либерастом. У него же мозги на мойшах повёрнуты на все сто процентов. Он им ноги готов облизывать, да за америку лоб разбить.

      1
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      Рейтинг: +936

      АКС-74У 24 октября, 13:30

      Отбор на Евро-2024, а решает ФИФА. А почему не УЕФА, это из-за того, что в нем пиндосов нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > АКС-74У 24 октября, 16:42

      ФИФА контора на сборный а УЕФА от клубов))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA 24 октября, 12:22

      И так . Кто пож США ходит тот и с крышей не протекаемой и никаких санкций . Хотя за 2 недели израиль убил больше людей чем Россия за год)) крутяк . Санкции так и знал что обойдут стороной . Жалко что Палестина слабая в футболе . Их сотка инфа выкинули бы за террор и геноцид . Они ведь и по Израилю и по США атаки проводят . Миллионы убивают

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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 24 октября, 12:08

      Перенести встречи сборной в Дамаск или Тегеран!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5328

      Spirit_78 24 октября, 11:21

      Почему-то их не банят за геноцид в Палестине. Многоликие стандарты в насквозь политизированном спорте...

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