ФИФА утвердила новые даты матчей сборной Израиля

ФИФА определила новые даты матчей сборной Израиля в отборе на Евро-2024, которые ранее были перенесены. Команда должна сыграть с Косово и Швейцарией.

Матч Израиля с Косово, который должен был пройти 15 октября, состоится 12 ноября. Встречу со Швейцарией израильтяне сыграют 15 ноября.

При этом, как и планировалось, на 18 ноября намечена встреча Израиля с Румынией, а на 21 ноября – с Андоррой.

Матчи женской Лиги наций между Израилем и Казахстаном пройдут 23 и 26 ноября.