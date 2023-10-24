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    «Спартак» заявил о намерении сыграть на турнире в ОАЭ

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о намерении команды принять участие в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ.

    «Есть планы по участию команды в зимнем кубке. Мы будем проводить сборы в Эмиратах. Сейчас ждем состав участников. Предварительно, такое желание у нас есть», – сказал Зеленов.

    • В этом году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак».
    • Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».
    • Сообщалось, что помимо красно-белых участие в турнире следующего года вновь планирует принять «Ростов».

    Источник: «Спорт-экспресс»

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    24.10.2023 10:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 24 октября, 13:07

      На приз золотого верблюда? Надо, надо поучаствовать.............

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      Рейтинг: +102890

      zigbert 24 октября, 10:12

      Лишь бы это не повлияло на подготовку Спартака ко второй части сезона.

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