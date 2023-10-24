«Спартак» заявил о намерении сыграть на турнире в ОАЭ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о намерении команды принять участие в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ.
«Есть планы по участию команды в зимнем кубке. Мы будем проводить сборы в Эмиратах. Сейчас ждем состав участников. Предварительно, такое желание у нас есть», – сказал Зеленов.
- В этом году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак».
- Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».
- Сообщалось, что помимо красно-белых участие в турнире следующего года вновь планирует принять «Ростов».
Источник: «Спорт-экспресс»