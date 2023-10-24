«Спартак» заявил о намерении сыграть на турнире в ОАЭ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о намерении команды принять участие в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ.

«Есть планы по участию команды в зимнем кубке. Мы будем проводить сборы в Эмиратах. Сейчас ждем состав участников. Предварительно, такое желание у нас есть», – сказал Зеленов.