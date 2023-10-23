Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив»

Леонид Федун высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру.

«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – заявил экс-владелец столичного клуба.