Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив»

Бмжатина что налетела, у вас всё гладко.
Бакаев свалил , Сутормин в конюшню рвался , Чистякова
зачехлили , гениального Реннана не выпускаете, а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо.
Леонид Федун высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру.
«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – заявил экс-владелец столичного клуба.
- В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0), прервав серию из 3 матчей без побед.
- Команда поднялась на 4-е место в таблице РПЛ.
- Следующий соперник москвичей – «Факел» (28 октября).