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    • Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив»

    Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив»

    Леонид Федун высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    «Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру.

    «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально», – заявил экс-владелец столичного клуба.

    • В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0), прервав серию из 3 матчей без побед.
    • Команда поднялась на 4-е место в таблице РПЛ.
    • Следующий соперник москвичей – «Факел» (28 октября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16878

      Алексей З 1 час назад

      Бмжатина что налетела, у вас всё гладко.
      Бакаев свалил , Сутормин в конюшню рвался , Чистякова
      зачехлили , гениального Реннана не выпускаете, а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо.

      0
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      Рейтинг: +6329

      Питерский князь 2 часа назад

      Федун, сам кусок этого нетрадиционного говна.
      И во всем этом ему помагает мартышка жена.

      3
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      Рейтинг: +4699

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Спартак традиционно зарабатывает негатив, когда его в каждом матче тащат судьи. Даже в тех матчах, где они сильнее соперника. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6533

      Enter2006 3 часа назад

      Лёня, переставай пить уже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Цугундeр 3 часа назад

      Моргни ,если тебя держат в заложниках...

      2
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      Рейтинг: +20314

      ilichkadr 3 часа назад

      "«Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив"?
      Похоже, что Лёня опять заложил за воротник. Этож надо такое брякнуть о своём бывшем клубе!?

      4
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      Рейтинг: +1641

      SLADE2019 3 часа назад

      С его уст слово традиционно как то не очень то звучит.

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