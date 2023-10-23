Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Пиоли оценил игру «Милана» в матче с «Ювентусом»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команда могла добиться хорошего результата в матче с «Ювентусом» (0:1) в 9-м туре Серии A, несмотря на то, что провела большую часть встречи в меньшинстве.

    «Я обычно я не говорю с командой после матчей из-за высокого напряжения, а по окончании этой игры еще и разочарования. Не такого результата мы хотели. Но мы играли хорошо, когда нас было 11, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чем не уступали «Ювентусу». Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

    В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка – как индивидуально, так и с командной точки зрения. Тиаву не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

    Второй тайм начали хорошо, но затем нам не хватило интенсивности, особенно в полузащите. Но мы почти ничего не позволяли «Ювентусу», так что чуть больше интенсивности – и можно добиться важного результата даже вдесятером.

    Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово!

    Если серьезно, то команда знает, что находится на правильном пути. Нам нужно начинать эффективнее действовать у чужих ворот», – сказал Пиоли.

    • Единственный гол в матче забил Мануэль Локателли на 63-й минуте.
    • Миланская команда с 40-й минуты играла в меньшинстве – прямую красную карточку получил Малик Тиав.

    Новости по теме
    Аллегри не включил «Ювентус» в число фаворитов в борьбе за титул в Серии A
    Обзор матча «Милан» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
    Серия А. «Ювентус» в большинстве обыграл «Милан»
    Источник: DAZN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+