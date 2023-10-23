Пиоли оценил игру «Милана» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что команда могла добиться хорошего результата в матче с «Ювентусом» (0:1) в 9-м туре Серии A, несмотря на то, что провела большую часть встречи в меньшинстве.

«Я обычно я не говорю с командой после матчей из-за высокого напряжения, а по окончании этой игры еще и разочарования. Не такого результата мы хотели. Но мы играли хорошо, когда нас было 11, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чем не уступали «Ювентусу». Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка – как индивидуально, так и с командной точки зрения. Тиаву не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

Второй тайм начали хорошо, но затем нам не хватило интенсивности, особенно в полузащите. Но мы почти ничего не позволяли «Ювентусу», так что чуть больше интенсивности – и можно добиться важного результата даже вдесятером.

Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово!

Если серьезно, то команда знает, что находится на правильном пути. Нам нужно начинать эффективнее действовать у чужих ворот», – сказал Пиоли.