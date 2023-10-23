Бубнов оценил перестройку игры в атаке у «Зенита»

Эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов, в котором петербуржцы победили 3:1.

«Существует такое мнение, что нет никакого толка от владения мячом, если команда не забивает. Отчасти это верно, но есть нюансы. Владеющая мячом команда имеет больше шансов создать голевые моменты, также это своеобразная форма обороны. Можно отбиваться, а можно просто контролировать мяч. Когда он у тебя, соперник забить не сможет. Плюс это еще дает психологическое преимущество, да и физически устаешь больше, когда мяч не у тебя.

И вот когда закончился первый тайм с нулями на табло, можно было отметить, что по голевым моментам у команд равенство. У «Зенита» мог отличиться Иван Сергеев, у «Крыльев» Никита Салтыков. Но из-за того, что команда Семака больше владела мячом, именно у нее просматривалось преимущество. Не зря Александр Солдатенков говорил, что самарской команде тяжело играть без мяча.

Но, имея превосходство, коллектив из Санкт-Петербурга все равно не смог забить, потому что медленно играл. Самара успевала перестраиваться, создавать плотную оборону. Правда было ясно, что «Крылья Советов» играют на пределе, а «Зенит» в состоянии добавить скорости и оказывать еще большее давление. Так и получилось: команда Семака добавила обороты, стали взламывать оборону оппонента, забили три мяча. Могли бы, кстати, и четвертый забить, но у Александра Ерохина отличиться не получилось.

Могу сказать, что перестройка игры в атаке «Зениту» идет на пользу. Иван Сергеев и Матео Кассьера – это мощный тандем, намного эффективней играют в паре, чем по отдельности. У «Крыльев» могу отметить игру вратаря Богдана Овсянникова, он в этом матче выручал. Вообще гости тактически правильно действовали, но просто физических сил не хватило, чтобы противостоять чемпиону. Когда «сине-бело-голубые» добавили, то волжане просто не смогли предложенный темп поддерживать. «Зенит» их просто задавил», – сказал Бубнов.