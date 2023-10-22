Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Ростов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    «Ростов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и «Ахмат», 12 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Ванахия, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Ахмат»

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+