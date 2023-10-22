Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и «Ахмат», 12 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Ванахия, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Ахмат»