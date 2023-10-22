Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Зарема поставила победу «Спартака» над «Пари НН» себе в заслугу

    Зарема поставила победу «Спартака» над «Пари НН» себе в заслугу

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе команды над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

    «Снова выехали на моих трансферах (смеeтся). Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», – сказала Салихова.

    • Забили Данил Пруцев и Кристофер Мартинс, пришедшие в команду при Зареме.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Впереди матч 13-го тура против «Факела» в Воронеже (28 октября).

    Новости по теме
    Стали известны подробности травмы Промеса 2
    Абаскаль объяснил, почему не выпустил Соболева в старте с «Пари НН» 9
    Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как» 12
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1674

      Taps 1 час назад

      Если бы не было спартака, его стоило бы выдумать.
      Всероссийский цирк на потеху футбольной публики.
      И два ковёрных клоуна - вор федун и евоная баба.
      И массовка из эффективных менагеров.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2246

      Suvorov71 > Taps 1 час назад

      слабоват ты в этом деле

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35826

      VVM1964 > Suvorov71 54 минуты назад

      Не требуй многого от говорящей "пилотки" )

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+