Зарема поставила победу «Спартака» над «Пари НН» себе в заслугу

Если бы не было спартака, его стоило бы выдумать.
Всероссийский цирк на потеху футбольной публики.
И два ковёрных клоуна - вор федун и евоная баба.
И массовка из эффективных менагеров.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе команды над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
«Снова выехали на моих трансферах (смеeтся). Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», – сказала Салихова.
- Забили Данил Пруцев и Кристофер Мартинс, пришедшие в команду при Зареме.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Впереди матч 13-го тура против «Факела» в Воронеже (28 октября).