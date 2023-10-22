Зарема поставила победу «Спартака» над «Пари НН» себе в заслугу

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе команды над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

«Снова выехали на моих трансферах (смеeтся). Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», – сказала Салихова.