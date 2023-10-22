РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» благодаря голам Пруцева и Мартинса (2:0)

«Спартак» в 12-м туре РПЛ оказался сильнее «Пари НН». Победный гол с передачи латераля Даниила Денисова забил Данил Пруцев.

На 91-й минуте у «Пари НН» удалился защитник Кирилл Гоцук.

«Спартак» поднялся на пятую строчку. «Пари НН» опустился на восьмую.

«Спартак» прервал трехматчевую серию без побед. У «Пари НН» в последних четырех играх три поражения.

«Пари НН» не выигрывает у «Спартака» шесть встреч подряд.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пруцев, 41; 2:0 – Мартинс, 90+8.

Удаления: нет – Гоцук, 90+1 (вторая ж.к.).

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