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  • РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» благодаря голам Пруцева и Мартинса (2:0)

РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» благодаря голам Пруцева и Мартинса (2:0)

22 октября 2023, 16:04
59

«Спартак» в 12-м туре РПЛ оказался сильнее «Пари НН». Победный гол с передачи латераля Даниила Денисова забил Данил Пруцев.

На 91-й минуте у «Пари НН» удалился защитник Кирилл Гоцук.

«Спартак» поднялся на пятую строчку. «Пари НН» опустился на восьмую.

«Спартак» прервал трехматчевую серию без побед. У «Пари НН» в последних четырех играх три поражения.

«Пари НН» не выигрывает у «Спартака» шесть встреч подряд.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пруцев, 41; 2:0 – Мартинс, 90+8.

Удаления: нет – Гоцук, 90+1 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Мартинс Кристофер Пруцев Данил
Комментарии (59)
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Дубина
1697979894
Всех КБ с важной тяжелой победой! Ждемс высеры и нытье блело - голубых.
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rash1959
1697979972
Наших с победой! Но такие матчи надо выигрывать увереннее, а не в последнюю минуту. Антохе не болеть, надо играть.
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DVOK68
1697980025
Юран должен быть доволен что ещё три-четыре не присунули им...) КАК это не произошло,сложно сказать! С победой,Спартак!
Ответить
VVM1964
1697980067
Всех КБ С ПОБЕДОЙ !!! Очень нужные 3 очка и "0" пропущенных голов !!!
Ответить
JTherry
1697980240
с победой, кб-друзья..!!! с большим преимуществом, ни одного опасного удара по воротам Макси - вот ответ, почему в центре защиты играют Дуарте и Бабич...) жаль для Игнатова сегодня был не его день - все моменты с выходом один на один "загубил"... да и Соболев играл абсолютно незаметно, невзрачно, но не выпустить его на поле Абаскаль не мог...
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seth343
1697980357
Всех нас с победой.
Ответить
slavа0508
1697980408
С победой нас парни . с уверенной наконец то победой .
Ответить
zigbert
1697981152
Всех болельщиков Спартака с заслуженной победой! Отрицать преимущество Спартака нельзя. Но вот с реализацией моментов пока получается плохо. Хорошо что оборона сегодня не подвела.
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Fancyfall
1697981154
всех КБ с победой!
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Беспонтий
1697981180
выигравшие фсё и фся обнимались порося
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