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    • РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» благодаря голам Пруцева и Мартинса (2:0)

    РПЛ. «Спартак» победил «Пари НН» благодаря голам Пруцева и Мартинса (2:0)

    «Спартак» в 12-м туре РПЛ оказался сильнее «Пари НН». Победный гол с передачи латераля Даниила Денисова забил Данил Пруцев.

    На 91-й минуте у «Пари НН» удалился защитник Кирилл Гоцук.

    «Спартак» поднялся на пятую строчку. «Пари НН» опустился на восьмую.

    «Спартак» прервал трехматчевую серию без побед. У «Пари НН» в последних четырех играх три поражения.

    «Пари НН» не выигрывает у «Спартака» шесть встреч подряд.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пруцев, 41; 2:0 – Мартинс, 90+8.

    Удаления: нет – Гоцук, 90+1 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии76
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      Рейтинг: +11984

      ivany4 8 минут назад

      Если не знаешь основ футбола и подсчета очков и мест турнирной таблице, не пиши свои домыслы.)) Посмотри в таблицу и ты увидишь, что Спартак находится на 4 строчке! Даже на вашем сайте это есть!

      0
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      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > ivany4 5 минут назад

      Поменяли - был на пятом ...

      1
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      Рейтинг: +11984

      ivany4 > VVM1964 55 секунд назад

      В тексте осталось. Пока носом не ткнешь, ничего сами не сделают. Поколение пепси, однако.))

      0
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      Рейтинг: +22116

      Cleaner 1 час назад

      СУДЬЯ тащил Спартака к победе с первой до последней минуты. В упор не замечал ГРУБЫЕ ФОЛЫ игроков Спартака и их БЫДЛЯЧЕСТВО.

      Стыдно за такую игру и за Спартак...(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +27643

      slavutiq70 > Cleaner 1 час назад

      Какой такой ???А что не так ...а дурик ???

      2
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      Рейтинг: +24

      Спартач 80 1 час назад

      Настоящее убожество ..

      0
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      Рейтинг: +4314

      anatolich72 1 час назад

      Всех с победой!

      3
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      Рейтинг: +22116

      Cleaner > anatolich72 1 час назад

      После такой победы спартачам лучше помолчать. Стыдоба, а не команда у вас...(((

      0
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      Рейтинг: +2881

      a_who 1 час назад

      С победой друзья !

      3
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      Рейтинг: +13

      Порванная хрюканина 1 час назад

      Я не понял, а чё у хряков сегодня за очередной визгливый шабаш ? Выиграли раз в полгода и то с помощью судьи ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1898

      Спартач80 2 часа назад

      Ну так себе победа, а вынуждают радоваться...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > Спартач80 1 час назад

      Победа ПОЛНАЯ по моментам и по преимуществу, но увы не по счету и реализованным моментам - отсюда и небольшой нервяк в концовке !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1898

      Спартач80 > VVM1964 1 час назад

      Ну слишком много шумихи перед матчем с тем, кого надо спокойно объигрывать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > Спартач80 58 минут назад

      Ну спокойно обыгрывать сейчас наверное НИКТО НИКОГО не будет ... А по игре - преимущество существенное и это хорошо !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -140

      Скай 2 часа назад

      Нормалёк, другого и не должно было быть.

      1
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      Рейтинг: +32

      Дормидонт Евлампиевич 2 часа назад

      Уи,уи,уииииииии !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > Дормидонт Евлампиевич 2 часа назад

      Кто тебя так ??? )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22116

      Cleaner > VVM1964 1 час назад

      Дормидонту СТЫДНО за такую победу Спартака...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Иди подмой его ( ты же Cleaner ) - он как минимум обосрался !!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10304

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Соболев , как мешок-бесполезная единица!
      Гоцюк зазвездившаяся серость!
      Очень быстро принимает решения Медина- хороший футболист! В порядке Дуарте, Бабич,Денисов, Зиньковский!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > САДЫЧОК 2 часа назад

      Ну наконец то получены "дивиденды" от подключения Денисова к атаке, а то только оголенный фланг защиты и как результаты - голы в наши ворота, а их у нас чрезмерно много ...

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      Рейтинг: +35824

      VVM1964 > САДЫЧОК 1 час назад

      А вот Зиньковский очень порадовал - я расценивал его только, как игрока замены, а он на достойном уровне провел практически весь матч ( первый тайм - 5, второй - 4 )

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