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Ловчев прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

22 октября 2023, 11:45
5

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о новом конфликте внутри «Спартака».

  • Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
  • Тренер отстранял форварда от занятий с командой.
  • Причина санкций – нарушение дисциплины.

«На мой взгляд, исходя из того, что я прочитал на сайтах и услышал в пересказах – это продолжение истории о том, что Абаскаль поплыл, а рядом не оказалось человека мудрого и опытного, который бы поправил. Соболев – основной игрок команды, который выиграл конкуренцию у тех, кто в итоге был отдан в аренду. Он основной нападающий, и я так понимаю, что игровые требования Абаскаля он выполняет, а сейчас, как понимаю, есть риски, что он не выйдет на Нижний.

Внутри команды что-то происходит, чего мы пока не знаем. То, что стало отражаться на результате. Видно, что нет мудрого человека, который бы в эти ситуации вмешивался, не роняя ни авторитет тренера, ни самолюбие игроков.Результат в основе всегда. В том, что Соболев куда-то не пришeл, на завтрак, если это правда, или на командное мероприятие – ничего трагичного нет. Но когда всe это в итоге привело к публичному скандалу, потому что игрока отстранили от тренировок по принципу «я начальник – ты дурак» – это в «Спартаке» ни к чему хорошему во все времена не приводило.

Слишком много стало недоговорок, а по итогу страдает результат. Должен найтись кто-то авторитетный, мудрый человек, который всe это направит в нужное русло и успокоит», – написал Ловчев

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Эном айс
1697965498
"Внутри команды что-то происходит, чего мы пока не знаем. " Ключевая фраза апологетов. А Попугай просто начитался белиберды. И повторяет. Через шесть часов наступит ясность «who is who».
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ALEXMAN888
1697966079
В основе выйдет. Мудрый человек Ловчев подсказал уже!
Ответить
Taps
1697966459
Есть в спартаке мудрый человек - федуновская баба. Дайте ей порулить !
Ответить
Александр.Т.
1697978850
Да и правильно делает что не выпускает толку ноль, если бы Промес травму не получил сидел бы Сашок и дальше на скамейке
Ответить
FCSpartakM
1697982132
сми продолжают раздувать скандал какой-то, а псевдоэксперты размышлять вилами по воде.
Ответить
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