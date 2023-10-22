Ловчев прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о новом конфликте внутри «Спартака».

Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Тренер отстранял форварда от занятий с командой.

Причина санкций – нарушение дисциплины.

«На мой взгляд, исходя из того, что я прочитал на сайтах и услышал в пересказах – это продолжение истории о том, что Абаскаль поплыл, а рядом не оказалось человека мудрого и опытного, который бы поправил. Соболев – основной игрок команды, который выиграл конкуренцию у тех, кто в итоге был отдан в аренду. Он основной нападающий, и я так понимаю, что игровые требования Абаскаля он выполняет, а сейчас, как понимаю, есть риски, что он не выйдет на Нижний.

Внутри команды что-то происходит, чего мы пока не знаем. То, что стало отражаться на результате. Видно, что нет мудрого человека, который бы в эти ситуации вмешивался, не роняя ни авторитет тренера, ни самолюбие игроков.Результат в основе всегда. В том, что Соболев куда-то не пришeл, на завтрак, если это правда, или на командное мероприятие – ничего трагичного нет. Но когда всe это в итоге привело к публичному скандалу, потому что игрока отстранили от тренировок по принципу «я начальник – ты дурак» – это в «Спартаке» ни к чему хорошему во все времена не приводило.

Слишком много стало недоговорок, а по итогу страдает результат. Должен найтись кто-то авторитетный, мудрый человек, который всe это направит в нужное русло и успокоит», – написал Ловчев