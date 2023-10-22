Роналду отреагировал на перформанс фанатов «Аль-Насра» в свою честь

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).
- Перед игрой фанаты посвятили Криштиану красочный перформанс.
«Невероятная атмосфера сегодня на стадионе. Доволен победой и продолжаем усердно работать в каждой игре.
Спасибо фанатам за такую прекрасную дань уважения», – написал португалец.
- Роналду в матче с «Дамаком» забил победный мяч.
- Он лидирует с списке бомбардиров сезона с 11 голами.
Источник: твиттер Криштиану Роналду