Роналду отреагировал на перформанс фанатов «Аль-Насра» в свою честь

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).

Перед игрой фанаты посвятили Криштиану красочный перформанс.

«Невероятная атмосфера сегодня на стадионе. Доволен победой и продолжаем усердно работать в каждой игре.

Спасибо фанатам за такую ​​прекрасную дань уважения», – написал португалец.