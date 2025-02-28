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  • Роналду занял 8-е место в рейтинге самых сексуальных футболистов мира

Роналду занял 8-е место в рейтинге самых сексуальных футболистов мира

Сегодня, 01:27

Компания Slotzilla провела опрос с целью составить рейтинг самых сексуальных футболистов мира.

Были опрошены 2,5 тысячи взрослых британцев. Главные критерии – телосложение игрока, харизма и личный стиль.

Победителем голосования неожиданно стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, а Криштиану Роналду занял только восьмое место.

  1. Коул Палмер («Челси», Англия) – 19%;
  2. Джуд Беллингем («Реал», Англия) – 17%;
  3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», Англия) – 15%;
  4. Деклан Райс («Арсенал», Англия) – 12%;
  5. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия) – 10%;
  6. Букайо Сака («Арсенал», Англия) – 8%;
  7. Маркус Рэшфорд («Астон Вилла» / «Манчестер Юнайтед», Англия) – 7%;
  8. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия) – 6%;
  9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) – 4%;
  10. Килиан Мбаппе («Реал», Франция) – 2%.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Рейтинг Аль-Наср Астон Вилла Ливерпуль Арсенал Манчестер Сити Реал Челси Роналду Криштиану Грилиш Джек Рэшфорд Маркус Мбаппе Килиан Райс Деклан Александер-Арнольд Трент Холанд Эрлинг Сака Букайо Палмер Коул Беллингем Джуд
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