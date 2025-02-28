Роналду занял 8-е место в рейтинге самых сексуальных футболистов мира

Компания Slotzilla провела опрос с целью составить рейтинг самых сексуальных футболистов мира.
Были опрошены 2,5 тысячи взрослых британцев. Главные критерии – телосложение игрока, харизма и личный стиль.
Победителем голосования неожиданно стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, а Криштиану Роналду занял только восьмое место.
- Коул Палмер («Челси», Англия) – 19%;
- Джуд Беллингем («Реал», Англия) – 17%;
- Джек Грилиш («Манчестер Сити», Англия) – 15%;
- Деклан Райс («Арсенал», Англия) – 12%;
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия) – 10%;
- Букайо Сака («Арсенал», Англия) – 8%;
- Маркус Рэшфорд («Астон Вилла» / «Манчестер Юнайтед», Англия) – 7%;
- Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия) – 6%;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) – 4%;
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция) – 2%.
Источник: Daily Mail