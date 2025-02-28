Роналду занял 8-е место в рейтинге самых сексуальных футболистов мира

Компания Slotzilla провела опрос с целью составить рейтинг самых сексуальных футболистов мира.

Были опрошены 2,5 тысячи взрослых британцев. Главные критерии – телосложение игрока, харизма и личный стиль.

Победителем голосования неожиданно стал полузащитник «Челси» Коул Палмер, а Криштиану Роналду занял только восьмое место.