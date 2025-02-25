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  • Роналду может стать совладельцем 6-кратного чемпиона Испании

Роналду может стать совладельцем 6-кратного чемпиона Испании

Криштиану Роналду задумался о приобретении известного испанского клуба.

40-летний нападающий «Аль-Насра» может стать совладельцем «Валенсии».

Он рассчитывает выкупить контрольный пакет акций клуба вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

  • «Валенсия» – 6-кратный чемпион Испании, 8-кратный обладатель Кубка страны, 2-кратный финалист Лиги чемпионов.
  • Сейчас команда идет в зоне вылета Примеры.
  • Ранее Роналду заявлял, что хочет после завершения карьеры стать владельцем футбольного клуба.

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Источник: TCR

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