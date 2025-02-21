Российский арбитр взбесил Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлился в концовке проигранного матча с «Аль-Иттифаком» (2:3).

Его взбесило решение российского арбитра Кирилла Левникова удалить с поля Джона Дурана.

Зимний новичок «Аль-Насра» шлепнул соперника ладонью по голове. Судья счел это неспортивным поведением и показал форварду красную карточку.

Роналду не согласился с решением рефери. Он сильно пнул мяч из центрального круга в сторону скамеек запасных, а затем пошел жаловаться резервному арбитру, размахивая руками.