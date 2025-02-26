Реакция Роналдо на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Бразилец Роналдо прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.
Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.
«Нет, я не согласен. Уважаю его мнение, но для меня он один из лучших. Я бы сказал, что он входит в десятку лучших.
Он добился потрясающих успехов, забивал голы всеми возможными способами, в том числе меняя позиции. Это непросто.
Я не люблю лезть в подобные истории, потому что у некоторых людей высокая самооценка.
Предпочитаю, чтобы другие люди, а не я сам, говорили о моей игре, о том, каким я был», – сказал Роналдо.
- Роналду – игрок саудовского «Аль-Насра».
- Ранее он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
- Форвард забил 925 голов за профессиональную карьеру.