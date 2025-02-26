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  • Реакция Роналдо на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Реакция Роналдо на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Бразилец Роналдо прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.

Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Нет, я не согласен. Уважаю его мнение, но для меня он один из лучших. Я бы сказал, что он входит в десятку лучших.

Он добился потрясающих успехов, забивал голы всеми возможными способами, в том числе меняя позиции. Это непросто.

Я не люблю лезть в подобные истории, потому что у некоторых людей высокая самооценка.

Предпочитаю, чтобы другие люди, а не я сам, говорили о моей игре, о том, каким я был», – сказал Роналдо.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1740587850
Даже если ты реально считаешь себя лучшим (это не возбраняется),во всеуслышание безапелляционно заявлять такое -это какой-то бред. Даже у нарциссизма должны быть границы.Ну и немного скромности лишь добавило бы шарму,а не как тут,когда хочется поморщится от такого уровня самовосхваления
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Psih86
1740589716
Все знают, что настоящий Роналдо только один !!! Грамотно кстати сказал, в десятку входит...
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