Реакция Роналдо на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории

Бразилец Роналдо прокомментировал тщеславное заявление Криштиану Роналду.

Ранее португалец сказал, что считает себя самым совершенным футболистом в истории.

«Нет, я не согласен. Уважаю его мнение, но для меня он один из лучших. Я бы сказал, что он входит в десятку лучших.

Он добился потрясающих успехов, забивал голы всеми возможными способами, в том числе меняя позиции. Это непросто.

Я не люблю лезть в подобные истории, потому что у некоторых людей высокая самооценка.

Предпочитаю, чтобы другие люди, а не я сам, говорили о моей игре, о том, каким я был», – сказал Роналдо.