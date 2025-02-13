Винисиус обеспокоен ущербом для своей репутации при переезде в Саудовскую Аравию

Руководство лиги Саудовской Аравии настроено пригласить вингера «Реала» Винисиуса уже этим летом.

Первые неофициальные переговоры при личном участии бразильца состоялись еще в 2023 году. Тогда футболист встретился с представителями лиги, чтобы выслушать их, и остался впечатлен как финансовой, так и спортивной составляющей, а также возможностью стать послом чемпионата мира, который пройдет в Саудовской Аравии в 2034 году.

Позже агенты Винисиуса провели встречу в Праге с вице-президентом саудовской лиги Саадом Аль-Лазизом, в ходе которой была объявлена сумма предложения – около 200 миллионов евро в год в течение 5 лет.

Сейчас Саудовская Аравия сохраняет тесные связи с Винисиусом. Агент игрока посетил страну около трех недель назад. Предполагается, что Винисиуса пригласят в клуб из Джидды, однако не исключено, что вингер «Реала» может заменить Неймара в «Аль-Хиляле» из Рияда.

Винисиус еще не определился со своим будущим, однако бразилец обеспокоен возможным ущербом для репутации в случае перехода в саудовскую лигу. Вингер не хочет уходить из «Реала» как игрок, мотивированный деньгами. Окружение футболиста работает над тем, чтобы его возможный уход принес как можно меньше вреда его репутации.

Винисиус недоволен проявлениями расизма на стадионах в Ла Лиге, и люди из его окружения считают, что он должен дать это понять.