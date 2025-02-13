Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Винисиус обеспокоен ущербом для своей репутации при переезде в Саудовскую Аравию

Винисиус обеспокоен ущербом для своей репутации при переезде в Саудовскую Аравию

Руководство лиги Саудовской Аравии настроено пригласить вингера «Реала» Винисиуса уже этим летом.

Первые неофициальные переговоры при личном участии бразильца состоялись еще в 2023 году. Тогда футболист встретился с представителями лиги, чтобы выслушать их, и остался впечатлен как финансовой, так и спортивной составляющей, а также возможностью стать послом чемпионата мира, который пройдет в Саудовской Аравии в 2034 году.

Позже агенты Винисиуса провели встречу в Праге с вице-президентом саудовской лиги Саадом Аль-Лазизом, в ходе которой была объявлена сумма предложения – около 200 миллионов евро в год в течение 5 лет.

Сейчас Саудовская Аравия сохраняет тесные связи с Винисиусом. Агент игрока посетил страну около трех недель назад. Предполагается, что Винисиуса пригласят в клуб из Джидды, однако не исключено, что вингер «Реала» может заменить Неймара в «Аль-Хиляле» из Рияда.

Винисиус еще не определился со своим будущим, однако бразилец обеспокоен возможным ущербом для репутации в случае перехода в саудовскую лигу. Вингер не хочет уходить из «Реала» как игрок, мотивированный деньгами. Окружение футболиста работает над тем, чтобы его возможный уход принес как можно меньше вреда его репутации.

Винисиус недоволен проявлениями расизма на стадионах в Ла Лиге, и люди из его окружения считают, что он должен дать это понять.

  • Контракт игрока с «Реалом» истекает в 2027 году.
  • По данным Relevo, представителей футболиста не устроило предложение клуба о продлении соглашения.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.
  • В этом сезоне 24-летний вингер провел за «Реал» 30 матчей, забил 16 голов, сделал 12 передач.

Новости по теме
Беллингем объяснился за скандальное удаление в матче с «Осасуной» 6
Анчелотти прокомментировал удаление Беллингема за оскорбление арбитра 4
Беллингема могут дисквалифицировать на 12 матчей 2
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 13:27
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1739452031
У Винисиуса такая же РЕПУТАЦИЯ, как у СПАРТАКА в России. Над такой репутацией можно только ПОРЖАТЬ!!!...)))
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 